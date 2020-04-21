2020-04-20T21:16:54+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 21 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 21 апреля 2020 года [аудио] [обновляется]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы публикуем последние новости по коронавирусу в Перми и Пермскому краю. Вот информация по коронавирусной инфекции в Прикамье, которая известна на эту минуту.

Вчера, 20 апреля, Роспотребнадзор РФ сообщил о 4268 новых зарегистрированных случаях коронавируса, в том числе, и о 17 случаях в Пермском крае. Свежую информацию Роспотребнадзор опубликует сегодня днем, и мы ее обязательно обновим.

- Среди 17 заболевших, тест по которым подтвердился 20 апреля, - 12 мужчин, 4 женщины и один ребенок, - сообщили в краевом Минздраве. - Два человека из них прибыли из Москвы, один из Таджикистана, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть - 11 человек – имеет возраст младше 45 лет, 5 человек - в возрасте от 45 до 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Таким образом, пока данные статистики таковы: за все время в Прикамье по состоянию на этот момент выявили 215 случаев COVID-19. За все время эпидемии 30 человек выздоровели, 3 скончались, еще 182 человека находятся на лечении. На «карантине» дома изолированы 1650 человек, из них 47 с подозрением на COVID-19.

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В сутки сейчас в Пермском крае проводится более 1600 исследований на коронавирус. А всего с начала распространения вируса в регионе проведено более 22 тысячи исследований. С увеличением количества проведенных тестов растет и статистика по числу заболевших, отметил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.

Такова последняя информация по коронавирусу в Перми и Пермском крае.

Рост числа выявляемых случаев прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Прикамья Кирилл Овчинников.

- В Пермском крае ежедневный прирост заболеваемости составляет примерно 20-30 человек. Это свойственен любой пандемии, особенно той, которая передается воздушно-капельным путем, - отметил Кирилл Овчинников. - По прогнозам аналитиков, рост может продлиться до мая. Потом наступит так называемое плато - когда количество заболевающих и выздоравливающих будет одинаковым. Есть и положительный момент: уровень заболеваемости в Пермском крае составляет 5 случаев на 100 тысяч человек, в то время как в среднем по России выше более, чем в 4 раза - 22 случая на 100 тысяч человек. Система здравоохранения в Пермском крае справляется с потоком пациентов, имеется достаточно оборудования для лечения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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