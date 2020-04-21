2020-04-21T13:25:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Пермской краевой детской больницы отправлены в «инфекционку» еще двое пациентов

Всего же в Перми коронавирусом заражены 12 детей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Один из этажей отделения закрыт на карантин.Один из этажей отделения закрыт на карантин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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21 апреля общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае достигло 237, из них 12 детей.

Накануне двое детей и две их мамы были переведены из отделения онкологии и гематологии Пермской детской краевой клинической больницы в краевую инфекционную больницу, так как у них тесты на COVID-19 оказались положительным.

- У одного из детей анализ не подтвердился, - рассказали в краевом Минздраве. - Но по существующим эпидемиологическим нормам ребенка должны были госпитализировать вместе с родителем. Ему анализ будет проведен повторно.

В стационаре инфекционной больницы выделены отдельные палаты для детей с подтвержденным диагнозом и с подозрением на вирус.

- У нас по предписанию Роспотребнадзора, на карантин закрыт третий этаж онкогематологии, где находились заболевшие дети с родителями, - рассказали в Пермской детской краевой клинической больнице. – Первый и второй этаж продолжают функционировать в прежнем режиме.

На карантине находятся 14 детей и 14 их родителей. Еще 20 детей, которые сейчас лечатся в онкогематологии, и 19 родителей находятся в обсервации на других этажах больницы. У них также были взяты мазки, врачи наблюдают – не появятся ли у них симптомы ОРВИ. 11 сотрудников отправлены на самоизоляцию домой.

Напомним, в субботу, 18 апреля, по предписанию главного санитарного врача Пермского края были приостановлены прием и выписка пациентов из онкогематологического центра Краевой детской клинической больницы. Оказалось, что 7-летний ребенок, находившийся в отделении с мамой, до момента госпитализации общался с отцом, у которого диагностирован коронавирус. Малыша вместе с мамой отправили в инфекционную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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