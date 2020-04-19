«Ребенок был в контакте с зараженным коронавирусом отцом». Почему в Перми закрыли отделение онкологии и гематологии детской больницы

Напомним, в субботу, 18 апреля, по предписанию главного санитарного врача Пермского края приостановили прием и выписку пациентов отделения детской краевой клинической больницы по улице Баумана, 22.

Сегодня, 19 апреля, в Минздраве объяснили, почему приняли решение закрыть отделение.

В Онко-гематологическом центре Краевой детской клинической больницы у ребенка, поступившего ранее по экстренным показаниям, выявлен контакт до момента госпитализации с отцом, у которого диагностирован коронавирус. Ребенок с мамой переведены из отделения онкогематологии в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу, признаков инфекции ни у мамы, ни у ребенка на момент перевода не было. В связи с этим Роспотребнадзор решил приостановить прием и выписку пациентов. На первых двух этажах корпуса введены дополнительные меры по усилению санэпидрежима, - пояснили в краевом Минздраве.

У всех сотрудников отделения, пациентов и их родителей взяли анализы.

Признаков заболевания, в том числе ОРВИ, ни у сотрудников, ни у пациентов, ни у их родителей сейчас нет. Часть сотрудников, принимавших участие в лечении данного пациента, изолированы на дому, часть — изолированы в условиях стационара. 18 детям и 17 родителям, изолированным на третьем этаже, организована доставка питания с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все пациенты получают лечение в соответствии с профилем своего основного заболевания, - сообщили в оперштабе.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

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