«Я не простил бы себе, если проехал мимо». В центре Перми водитель спас женщину от грабителя

- Движение от светофора я начал в левом крайнем ряду и когда набрал скорость, заметил на тротуаре какую-то возню, - вспоминает пермский водитель Александр Меркушев. - Сначала думал, какие-то семейные разборки, а присмотрелся к борьбе и понял, что мужчина вырывает у женщины сумку и бьет ее по лицу.

На жестокое преступление налетчик решился белым днем в самом центре города. Произошло это на Комсомольском проспекте. Улицы из-за режима самоизоляции сейчас пустынны, прохожих, кто бы смог помочь одиноко идущей женщине, не было.

Александр Меркушев занимается доставкой, у него есть разрешение на работу. Водитель срочно вез заказ клиенту, когда увидел, что совершается дерзкое преступление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/773730" frameborder="0"></iframe> В центре Перми налетчик напал на женщину и попытался ограбить ее..

- Я остановил машину и выбежал на тротуар, - вспоминает Александр. - Парень увидел меня, остановил бить женщину и кинулся бежать. Я догнал, заборол и повалил его на землю. Потом еще один мужчина подбежал, он сел сверху и помогал держать его, пока не приехала полиция. А я подошел к женщине, у нее все лицо было сильно разбито и кровь текла. А потом приехали сотрудники полиции и «скорая».

Камера видеонаблюдения зафиксировала, насколько безжалостно налетчик избивал свою жертву, он целился по лицу и голове и со всей силы рвал из рук сумочку. Но сделать это ему не удалось, потому что рядом проезжал неравнодушный водитель.

- 24-летнего злоумышленника задержали и взяли под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Мужчина пояснил, что перед преступлением выпил большое количество спиртного. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж с применением насилия».

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- Я уже пьяный в хлам гулял, можно так сказать, - объяснялся в отделе налетчик. - Я только потом все это осознал. Я сделал это, потому что заколебался уже дома сидеть на самоизоляции.

Налетчик объяснил в участке, что устал сидеть дома на самоизоляции, поэтому выпил и его потянуло на "подвиги". Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следователь, который ведет уголовное дело, вызвал к себе героя, чтобы опросить его.

- Вы молодец, что не испугались, он вполне мог быть вооружен, - похвалил Александра полицейский.

- Такой поступок в моей жизни происходит впервые, но я никогда не просил бы себе, если проехал бы мимо, - говорит герой.

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