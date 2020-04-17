Коронавирус в Перми, последние новости на 18 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

За минувшие сутки, 17 апреля, число заболевших коронавирусом в Пермском крае увеличилось до 144 человек. Инфекция подтвердилась у 12 наших земляков, среди заболевших есть один ребенок.

По информации Роспотребнадзора, восемь из списка вновь заболевших - это мужчины, трое - женщины и ребенок. Два человека прибыли из Турции и Москвы, остальные заболели после контакта с другим заболевшим. Большая часть новых пациентов младше 45 лет. Из 12 новых случаев 11 зарегистрировано в Перми, один - в Куеде.

Как сообщили в минздраве, все заболевшие давно находятся в изоляции и проходят лечение. Круг контактных лиц - под наблюдением специалистов.

С того дня, как в регионе был зарегистрирован первый заболевший, 21 человек уже поправился и выздоровел, трое умерли, 120 человек находится сейчас на лечении. На домашнем карантине находится 1731 человек.

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17 апреля стало известно, что в медучреждения Прикамья, где лечат COVID-19, поступит более одного миллиона масок, чтобы врачи чувствовали себя в безопасности.

В рамках благотворительной акции удалось собрать 137,7 млн руб. На 95 миллионов уже заключены контракты на покупку средств защиты. Поставить аппараты искусственной вентиляции легких в пермские больницы изъявили готовность крупные предприятия Прикамья.

Напомним, шесть медучреждений в регионе сейчас готовы принять пациентов с COVID-19 в случае возможного пика заболеваемости: это Пермская краевая клиническая больница, Клинический кардиологический диспансер, Клиническая медико-санитарная часть №1. Также специально оборудованные койки появятся в Осе, Чайковском, Октябрьском, Березниках и Кудымкаре.

Дополнительно предусмотрен специализированный роддом в Краснокамске, он будет принимать беременных женщин с коронавирусом. Всего в регионе планируется оборудовать более 1800 специализированных мест для инфицированных COVID-19.

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