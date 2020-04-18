Один заболел в Москве, 25 - дома. Что известно о новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае

18 апреля стало известно еще о 26 случаях коронавируса в Перми. Теперь в регионе 170 больных. Из 26 заболевших 20 мужчин, 5 женщин и 1 ребенок. Большая часть заболевших младше 45 лет. Один заболевший прибыл из Москвы, остальные заразились на территории региона.

- Все заболевшие давно находятся в изоляции и проходят лечение, - отметили в региональном штабе. - Круг их контактных лиц находится под наблюдением специалистов.

За все время эпидемии в Пермском крае 27 человек выздоровели, трое умерли. Всего проходят лечение 146 человек (114 человек с коронавирусом, а также 32 пациента с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). На карантине находятся 1731 человек.

Всего сегодня 4785 новых случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. На сегодняшний день в России — 36 793 заболевших. За весь период в стране зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

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