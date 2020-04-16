2020-04-16T11:40:56+03:00
Коронавирус Covid-19

«Кому-то они нужны как воздух». Пермская восьмиклассница шьет маски и дарит их людям

Рассказываем о тех, кто делает добрые дела
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Для себя Саша шьет разнообразные красивые маски и разрисовывает их так, чтобы они подходили к разным моделям одеждыДля себя Саша шьет разнообразные красивые маски и разрисовывает их так, чтобы они подходили к разным моделям одеждыФото: Личный архив героя публикации
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Придерживаться принципа трех Д – Делать Добрые Дела - может каждый. К примеру, пермский таксист Роман Рахимов стал волонтером. На своем такси он бесплатно возит пенсионеров в больницы или привозит им продукты и лекарства. Всего в Пермском крае стали волонтерами более 1600 человек.

А 14-летняя школьница Саша Вагнер шьет многоразовые маски для тех людей, кто сейчас работает и должен выходить на улицу.

- Саша занимается рисованием, она творческий человек, при этом любит что-то делать своими руками, - рассказала мама Саши Людмила Борисовна. - Когда начался период самоизоляции, Саша сшила для себя две маски. Я обратила внимание, что они красивые. А в соцсетях много людей возмущалось тем, что невозможно купить маску. Причем, те люди, которые должны работать, кому эти маски нужны, как воздух. И я предложила маску знакомому журналисту – у нас дочери учатся в одной школе. Ему необходимо передвигаться по городу и разрешение у него есть. Ему, конечно, маска пригодилась.

О том, что ее дочь шьет красивые маски, Людмила Борисовна рассказала в фейсбуке. Друзья заинтересовались – маски и были и до сих пор остаются в дефиците. Мама с дочкой подарили одному, другому. Потом написала знакомая из другого города. попросила передать маску ее пожилому родственнику, который живет один. Начали писать и совсем незнакомые люди, увидевшие пост в фейсбуке.

- Маски мы отдаем тем, кому они необходимы, не как сувениры раздаем, - говорит Людмила Борисовна. - Конечно, ни о каких деньгах речь не идет. Ну там, яблоко или конфеты посылают иногда Саше. А я ей по сто рублей за маску плачу. Но она эти деньги тратит на приобретение материалов. Ткань у нас из старых домашних запасов, а вот бельевую резинку приходится покупать в газетных киосках. Саша делает старательно, не халтурит, подбирает ткань, Я немного рассказываю ей о тех людях, для которых она шьет, чтобы маски соответствовали их стилю. Она уроки выучит и садится шить, в день получается примерно по три маски. Шьет она их вручную. Даже специальные стежки делает, чтобы было видно, что это ручная работа – хэнд-мейд. За это время Саша сшила уже более 35 штук.

Для себя девочка тоже шьет разнообразные красивые маски и разрисовывает их так, чтобы они подходили к разным моделям одежды. Пусть и дома, и на самоизоляции. А красиво одеваться все равно хочется.

- Я считаю, что создание масок - неплохой воспитательный момент, - рассказывает Сашина мама. - Человек делает что-то своими руками и понимает ценность своей работы, видит, что приносит пользу. Приятно быть полезной людям хотя бы самым маленьким делом.

Когда закончится эпидемия, сделанные Сашей маски останутся у людей как память об этом непростом времени, как символ добра.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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