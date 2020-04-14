Коронавирус в Перми «помолодел»

На 14 апреля в Пермском крае выявлено 87 заболевших, из них 17 выздоровели, 3 скончались, еще 67 на лечении, на карантине дома находится 1813 человек.

Сегодня стало известно о 27 новых заболевших. Трое из них прибыли в Пермь из Англии, Таджикистана и Москвы. А остальные имели контакты с заболевшими или были обследованы на коронавирус как заболевшие ОРВИ и пневмонией.

- Большая часть недавно заболевших, 17 человек, - люди моложе 45 лет, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Это экономически активное население, которое продолжило работать в период самоизоляции.

Почему такой резкий всплеск заболевания? Скорость выявления заболевших в Прикамье повысилась, так как с сегодняшнего дня результаты исследований пермской лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии не требуют подтверждения в Москве, сообщили в Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Теперь не приходится долго ждать результатов анализов.

Поэтому на оперштабе по предотвращению распространения коронавируса в Прикамье решили увеличить число резервных мест для заболевших вирусом до 2 тысяч. Дополнительные места будут открыты в Пермском краевом военном госпитале.

- Весь контингент Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн старше 60 и 70 лет находится дома под наблюдением врачей, поэтому мы можем зарезервировать места в госпитале для тех, кто может заболеть, – отметила Оксана Мелехова.

Также краевые власти рассматривают возможность размещения пациентов с коронавирусом в клинике медуниверситета, Федеральном сердечно-сосудистом центре и МСЧ № 133 и 140.

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