2020-04-15T18:47:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Перми на 16 апреля 2020 года: последние данные на эту минуту

Мы собрали последние новости о числе больных коронавирусом в Перми на 16 апреля 2020 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На 16 апреля 2020 года общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Пермском крае достигло 114. 15 апреля стало известно о 27 новых заболевших. Почти все они младше 45 лет. Среди них – 2 женщины и 25 мужчин, заражение получили при контактах с больными. 16 человек госпитализированы в Очере, 10 – в МСЧ №1, один пациент проходит лечение амбулаторно. По словам врачей, состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

За все время эпидемии коронавируса в Пермском крае 19 человек выздоровели, 3 скончались. Сейчас на лечении в больницах края находятся 92 человека, на «карантине» дома - 1872 человек.

С начала распространения вируса в Пермском крае проведено более 16 тысяч исследований на коронавирус.Теперь результаты исследований не надо отправлять в Москву. Тесты проводят в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови. Ежедневно делается порядка тысячи тестов.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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