Число заболевших коронавирусом в Перми на 16 апреля 2020 года: последние данные на эту минуту

На 16 апреля 2020 года общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Пермском крае достигло 114. 15 апреля стало известно о 27 новых заболевших. Почти все они младше 45 лет. Среди них – 2 женщины и 25 мужчин, заражение получили при контактах с больными. 16 человек госпитализированы в Очере, 10 – в МСЧ №1, один пациент проходит лечение амбулаторно. По словам врачей, состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

За все время эпидемии коронавируса в Пермском крае 19 человек выздоровели, 3 скончались. Сейчас на лечении в больницах края находятся 92 человека, на «карантине» дома - 1872 человек.

С начала распространения вируса в Пермском крае проведено более 16 тысяч исследований на коронавирус.Теперь результаты исследований не надо отправлять в Москву. Тесты проводят в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови. Ежедневно делается порядка тысячи тестов.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми «помолодел» Большая часть недавно заболевших – люди моложе 45 лет (подробнее)

«Поберегись! Продезинфицирую!». Как пермские роботы борются с коронавирусом

Ведущие российские IT-компании презентовали роботов, адаптированных для работы в условиях пандемии коронавируса (Подробнее...)

В Пермском крае 27 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего с подтвержденным диагнозом 87 человек (Подробнее...)