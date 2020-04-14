Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 14 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

«КП-Пермь» составила карту территорий Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 13 апреля 2020 года. По данным краевого министерства здравоохранения, новой коронавирусной инфекцией заболели жители 7 городов края: Краснокамск, Верещагино, Чайковский, Очер, Березники, Соликамск и Пермь.

Фото: Константин Чернов

Таким образом, в Пермском крае на данный момент 87 подтвержденных случаев. Из них - 16 выздоровели, 3 скончались, 67 в больницах, еще 1 человек с подтвержденным диагнозом находится на изоляции дома. 1813 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

- У пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус, который находится на изоляции дома, положительная динамика и нет признаков заболевания COVID -19. Медики наблюдают за его состоянием, - пояснили в пресс-службе Минздрава.

15 зараженных, о которых стало известно 12 апреля

6 мужчин, 8 женщин и 1 ребенок. Двое прибыли в Пермский край из Москвы и ОАЭ, остальные контактировали с заболевшими. Из них 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 7 - в состоянии средней степени тяжести, 1-тяжелый. Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение.

27 заболевших, о которых стало известно 14 апреля

Трое из них прибыли в Пермь из Англии, Таджикистана и Москвы. А остальные имели контакты с заболевшими или были обследованы на коронавирус как заболевшие ОРВИ и пневмонией.

- Большая часть недавно заболевших, 17 человек, - люди моложе 45 лет, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Это экономически активное население, которое продолжило работать в период самоизоляции.

Среди заболевших - двое детей. Одному из них - 11 лет. Об его диагнозе стало известно 12 апреля. А сегодня диагноз коронавирус подтвердился у 8-летнего ребенка. Также в числе заболевших трое подростков.

Еще 44 человека с признаками ОРВИ лежат в больницах.

- Эти пациенты ждут результатов на коронавирус. Если наличие заболевания не подтвердится, их продолжат лечить от ОРВИ и выпишут, - добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Также на заседании краевого оперштаба по нераспространению коронавирусной инфекции главврач центра гигиены и эпидемиологии краевого Роспотребнадзора Виктор Хорошавин сообщил, что с 14 апреля изменился порядок лабораторного освидетельствования коронавирусной инфекции.

- Больше не требуется подтверждать результаты, полученные на территории края, в Москве. С сегодняшнего дня все положительные результаты в нашей организации – в Центре гигиены и эпидемиологии – считаются окончательно подтвержденными, – заявил Хорошавин.

После официальных заявлений Министерства здравоохранения Пермского края о том, в каких городах региона были зафиксированы заболевания коронавируса, многие пользователи соцсетей стали задаваться вопросом, почему их город не включили в карту распространения COVID-19, когда они достоверно знают о случаях заражения в их городе. Подобные вопросы звучали от жителей Кудымкара, Кунгура, Березников и Кизела.

«В Березниках как минимум известно про двоих, а о скольких еще молчат?»

«В Кунгуре главврач официально подтверждал случай, а сейчас Кунгура нет? Это как?»

«В Кудымкаре 3 человека»

« В Кизеле 4 человека, тоже тишина»

В пресс-службе Министерства здравоохранения прокомментировали данные обсуждения жителей Прикамья.

- Получив первый положительный анализ на коронавирус, люди спешат рассказать об этом или опубликовать информацию в соцсетях. Но делать это ошибочно. Результаты первого анализа еще не говорят о наличии у человека заболевания. Только после подтверждения их в московской лаборатории, мы официально заявляем о наличии у пациента COVID -19. Но с сегодняшнего дня результаты не требуется подтверждать в Москве. Результаты полученные в пермском Центре гигиены и эпидемиологии будут считаться верными, - пояснили в пресс-службе Минздрава.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

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