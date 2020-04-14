Вторую неделю в Перми из-за коронавируса действует режим полной самоизоляции. Это значит, что одна часть жителей не должна покидать свои квартиры за исключением походов в магазин или аптеку, а другая – те, кто сейчас работает - должны предъявить специальное разрешение в случае, если их остановит патруль. Как в период самоизоляции работает режим передвижения по Перми?

Суды начали рассматривать дела о нарушении режима самоизоляции

Итак, кто, куда и зачем имеет право выйти из дома? Находящийся на полной самоизоляции пермяк имеет право выйти только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами или в больницу за оказанием экстренной неотложной помощи. Еще разрешено выгулять домашних животных и вынести мусор.

За соблюдением режима самоизоляции следят полицейские и сотрудники Росгвардии, которые патрулируют город и могут составить протокол в отношении нарушителя. В судах уже начали рассматривать подобные административные дела. Виновных в нарушении режима самоизоляции наказывают штрафами.

Для работающих введут электронные пропуска

Для работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, в Перми введен пропускной режим. Работодатели выдали сотрудникам специальные пропуска, по которым они могут добраться до работы. Передвигаться пермякам разрешено как на частном, так и на общественном транспорте.

Сейчас готовится к запуску специальный сервис, который позволит упростить оформление пропусков для выхода на работу во время режима самоизоляции. Первыми в пилотном режиме начнут участвовать сотрудники исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления и коммунальных служб.

Вместо бумажного разрешения на передвижение человеку будет выдан индивидуальный QR-код. Для этого работодатель должен подтвердить статус организации, деятельность которой не приостановлена на время самоизоляции. Затем сам работник может получить свой QR-код на сайте Госуслуг.

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- Сделать это можно в несколько кликов, - пояснил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков. - Пользователю необходимо зайти под своим аккаунтом, ввести данные и отправить заявку. Полученное разрешение можно сохранить на телефон как это делается, например, с электронным билетом, или записать код, состоящий только из чисел. По требованию патрулей можно как показать сохраненное разрешение в виде QR-кода, так и назвать числовой код на тот случай, если у вас нет возможности показать его со смартфона».

Важное правило, которое касается всех пермяков: выходя из дома, человек должен надеть маску и перчатки.

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