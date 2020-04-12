Режим полной самоизоляции в Перми: что делать, если выписали штраф в 20 тысяч рублей?

Как известно, Госдума приняла поправки в российский административный кодекс об увеличении штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Теперь за нарушение карантина обязаны, как минимум, выписать штраф от 15 до 20 тысяч, либо завести уголовное дело.

Но в Прикамье такие штрафы почему-то стали выписывать и тем, кто нарушил губернаторский указ о полной самоизоляции в Пермском крае.

Фото: страница в Фейсбук адвоката.

- Мне в «личку» приходят копии судебного постановления, где судья признает оштрафованного виновным по части 2 статьи 6.3. КоАП и назначает бедолаге штраф 20 000 рублей за то, что он нарушил режим самоизоляции, - говорит пермский адвокат Сергей Калкатин. - Получается, нарушившим самоизоляция выписывают такие же штрафы, как и за нарушение карантина.

- А это - разные нарушения?

- А разве нет? Для кого законодатели установили такие большие штрафы – от 15 до 20 тысяч рублей? Для тех, кто находятся в группе риска и представляют либо потенциальную, либо реальную угрозу для нас. Их помещают под карантин и выдают официальное предупреждение, оформленное в письменном виде, - об уголовной и административной ответственности. То есть законодатель как бы говорит: мы вас предупредили, на карантин поместили, а вы не поняли, поэтому вам такое наказание для начала.

- Получается, теперь нарушитель карантина может сказать: «Да какое же оно строгое, наказание, если и всех остальных так штрафуют?»

- Совершенно верно. Мы уравняли тех, кто сидит под карантином и кому дали официальную бумагу с предупреждением, и обычных людей, которые на самоизоляции. И всем – по «пятнашке», а то и по «двадцатке». А ведь фактически, нарушая губернаторский указ о самоизоляции в условиях повышенной готовности, мы нарушаем правила поведения. А это совсем другая статья административного кодекса, и наказание там - либо предупреждение, либо штраф от 1 тысячи рублей.

- Но, может быть, такие строгости оправданы? Меньше будут нарушать режим самоизоляции…

- Думаю, наоборот. Полицейские должны иметь набор гибкого реагирования в каждой конкретной ситуации. На кого-то составить протокол с предупреждением. Какой-нибудь старушке, например, в крайнем случае, достаточно будет выписать минимальный штраф, и она все правильно поймет. Но если минимальное наказание будет 15 тысяч, боюсь, полицейские, жалея людей, будут попросту закрывать глаза на многочисленные нарушения самоизоляции.

- Могут ли оштрафованные попробовать обжаловать штраф в краевой инстанции?

- Теоретически могут, конечно. Но неизвестно, какая сейчас у нас в регионе будет складываться практика. Обычно после принятия подобных поправок - с разъяснением об их применении выступает либо председатель профильного комитета Госдумы, либо министр юстиции. Было бы такое разъяснение - тогда бы и полицейские, и судьи, и адвокаты знали бы, в отношении кого эти новые штрафы надо выписывать. А так получается, что каждый трактует это по-своему.

- Какой же тогда выход?

- В принципе, оштрафованный может попробовать написать заявление в прокуратуру. В Татарстане, например, именно прокуроры стали выносить протесты на такие штрафы, и Верховный Суд этой республики выступил с разъяснением. Нам остается рассчитывать, что, может быть, будет какое-то разъяснение и Верховного Суда РФ для всех остальных регионов.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье по решению суда двух детей без признаков ОРВИ увезли в коронавирусное отделение

Они напрасно уверяли, что здоровы и могут заразиться инфекционной пневмонией [аудио] (подробнее…)

«У нас начались ссоры в семье из-за самоизоляции, и мне захотелось покоя». В Перми спасатели сняли с перил моста 17-летнюю девушку

Она сбивчиво объясняла, что домашние начали ссориться из-за коронавируса (подробнее…)

Доктор Мясников: «Русских и восточных немцев хранит советская прививка БЦЖ?»

В интервью «Комсомолке» он анализирует парадоксальную статистику разных стран по коронавирусу (подробнее…)