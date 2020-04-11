2020-04-11T17:32:57+03:00
Общество

Доктор Мясников: «Русских и восточных немцев хранит советская прививка БЦЖ?»

В интервью «Комсомолке» он анализирует парадоксальную статистику разных стран по коронавирусу
Андрей МАТЛИН
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Фото: страница ВК доктора Мясникова.Фото: страница ВК доктора Мясникова.
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Врач, теле- и радиоведущий, автор книг о здоровье Александр Мясников рассказал «Комсомольской правде», что он думает о коронавирусе.

Он вспомнил о том, что в России и в Восточной Германии население поголовно прививалось от туберкулеза и инфекционной пневмонии советской вакциной БЦЖ.

Быть может, в этом причина того, что в России столь малая статистика по сравнению с мировыми показателями, а в Германии за счет восточных немцев – на фоне тех же Франции и Италии, где таких прививок не делали?

Вот отрывки из интервью доктора Мясникова «Комсомолке».

«В кои веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость, посмотрите на смертность. Все говорят о «Германском чуде» и молчат про русское: а ведь в Германии - 2 800 умерших на 82 миллиона населения, при том, что в России - меньше 100 человек на 145 миллионов!

При том, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии. И смерти от коронавируса сегодня не скроешь: тут статистика точная, паталогоанатомическое тестирование обязательно. Может и правда все дело в вакцинации БЦЖ? Быть может, в Германии низкие цифры отчасти от большого количества восточных немцев, - в ГДР БЦЖ была так же обязательна? Я этого не знаю, и никто не знает пока. Нам многое придётся узнавать об этой инфекции и самое главное - насколько устойчив иммунитет при этой болезни. (…)

Что мы точно знаем: COVID-19 в подавляющем числе случаев уносит жизни пожилых (70+) и хронически больных людей (сердечные болезни, включая гипертонию, диабет, онкологию, тяжелые заболевания лёгких и почек). Статистика от печальных рекордсменов - США и Италии - говорит о том, что подавляющее большинство умерших - люди за 75 лет, с отрывом идут 65-70 лет. 55-64 составляют 1-3%, 20-54 - менее 1%. На конец марта в США нет ни одного случая смерти 19 лет и моложе (“MMWR” 18 March 2020). (…)

Чем можно объяснить более низкую смертность от гриппа в той же Италии в этот сезон? Может быть тем, что и грипп, и коронавирус собирают своих жертв в одной и той же популяции людей? Что-то типа принципа сообщающихся сосудов: в одном месте прибавилось, в другом убавилось. (…)

Да - карантин не остановит полностью распространение эпидемии. Просто потому, что настоящий карантин сегодня мало возможен: медики и прочие служивые люди ходят на работу, мы выходим в магазины и аптеки, непрерывные производства так же не остановить. Можно лишь постараться максимально приблизиться к идеалу. (…)

И ещё - паника убивает больше людей, чем сама инфекция. Мы видим это по всплеску инфарктов и инсультов, ведь все эти ужасы по ТВ в первую очередь воздействуют как раз на ту же самую ранимую группу людей, что и коронавирус».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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