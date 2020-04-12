Коронавирус в Перми, последние новости на 12 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

За предыдущие сутки, 11 апреля, Московский противочумной НИИ и новосибирский Государственный научный центр «Вектор» выдали подтверждений на 1786 тестов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

Пермского края в списке из 57 регионов нет.

Больше всего подтверждений по тестам в Москве (182), Республике Коми (182), Санкт-Петербурге (35), Ульяновской области (34) и Нижегородской области (32).

Всего на сегодняшний день в России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 11 917 случаев найденного коронавируса в 82 регионах. 795 человек уже выписали и отпустили из изоляции.

Статистика в Пермском крае продолжает понемногу расти: глава Прикамья предупредил, что Пермский край включили в число 4 пилотных регионов, где будут делать много тестов. Сейчас в Прикамье каждый день берут по 660 мазков.

За 10 апреля подтвердились тесты на коронавирус у 4 жителей Прикамья. Трое из них – это медицинские работники Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5 и МСЧ № 133.

Из больниц начали выписывать пациентов, которым ранее выдали подтверждение теста. Так, 9 апреля были выписаны 29-летняя женщина, прилетевшая из Норвегии, и 19-летний юноша, побывавший в Англии. А 10 апреля из краевой инфекционной больницы выписали сразу 9 человек. Таким образом, число выписанных за все время увеличилось до 15 человек.

- Из них один человек "контактный", остальные вернулись из ОАЭ, Таиланда, Швейцарии, Вьетнама, - сообщили в краевом Минздраве.

На данный момент официальная статистика выгляди так: в Пермском крае сейчас изолированы в лечебных учреждениях из-за подтвержденного диагноза 26 человек. Всего их было 45, 15 из них выписали, 3 - скончались.

Кроме того, еще 40 человек изолированы в лечебных учреждениях с симптомами ОРВИ.

Один пациент с подтвердившимся диагнозом изолирован на дому. Как сообщают в Минздраве, его ежедневно наблюдают врачи.

10 апреля несовершеннолетнюю девушку и молодого человека, родители которого вернулись 14 марта из Вьетнама, по решению суда увезли в коронавирусное отделение МЧС-1, хотя мать девочки уверяла, что дети не имеют признаков ОРВИ. В суде учли, что их предварительный тест, взятый 30 марта, был отрицательным.

Дома на карантине находятся еще 2303 жителей Прикамья. Среди них - 12 человек с подозрением на COVID-19.

Такова официальная статистика на данную минуту.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мясников: «Русских и восточных немцев хранит советская прививка БЦЖ?»

В интервью «Комсомолке» он анализирует парадоксальную статистику разных стран по коронавирусу (подробнее…)

В Прикамье по решению суда двух детей без признаков ОРВИ увезли в коронавирусное отделение

Они напрасно уверяли, что здоровы и могут заразиться инфекционной пневмонией [аудио] (подробнее…)

«У нас начались ссоры в семье из-за самоизоляции, и мне захотелось покоя». В Перми спасатели сняли с перил моста 17-летнюю девушку

Она сбивчиво объясняла, что домашние начали ссориться из-за коронавируса (подробнее…)

«Устраивать шумные пикнички на дачах никто не позволит!» В условиях коронавируса в Прикамье обещают патрулировать коттеджные поселки и дачные кооперативы

Можно ли под видом дачников пробраться «на природу» [аудио] (подробнее…)

Число заболевших коронавирусом в Перми на 11 апреля 2020 года: плюс 4, итого 45

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 11 апреля 2020 года на эту минуту [аудио] (обновляется) (подробнее…)