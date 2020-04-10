2020-04-10T13:42:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом: публикуем карту «соответствующей территории»

Карта будет обновляться по мере поступления новых данных о COVID-19. На 10 апреля 2020 года в Прикамье зарегистрировано 45 случаев заражения
Виктор Правдин
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На 10 апреля в Пермском крае официально зарегистриовано 45 случаев заражения коронавирусом.На 10 апреля в Пермском крае официально зарегистриовано 45 случаев заражения коронавирусом.
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«КП-Пермь» составила карту территорий Пермского края, где официально зарегистированы случаи заражения коронавирусом. По данным краевого министерства здравоохранения на 10 апреля 2020 года новой коронавирусной инфекцией заболели жители 4 городов края: Краснокамск, Верещагино, Чайковский и Пермь.

Фото: Василий Вахрин

Фото: Василий Вахрин

Таким образом, на данный момент в Прикамье 45 подтвержденных случаев. Из них - 8 выздоровели, 3 погибли, 33 человека лежат в больницах, еще 1 человек с подтвержденным диагнозом находится на изоляции дома.

- У пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус, который находится на изоляции дома, положительная динамика и нет признаков заболевания COVID -19. Медики наблюдают за его состоянием, - пояснили в пресс-службе Минздрава.

Еще 25 человек с признаками ОРВИ лежат в больницах.

- Эти пациенты ждут результатов на коронавирус. Если наличие заболевания не подтвердится, их продолжат лечить от ОРВИ и выпишут, - добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

*Карта будет обновляться по мере поступления новых данных о COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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