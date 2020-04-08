Из-за режима полной самоизоляции большинство пермяков сидят дома. На первое время многие успели сделать запасы: до начала карантина в магазинах было не протолкнуться. Полки пустели, а у касс выстраивались длинные очереди. Сейчас выходить из дома за продуктами тоже разрешается, но многие боятся покидать квартиры, так как количество заболевших коронавирусом, растет день ото дня. Мы выяснили, как пермякам заказать продукты на дом?

Чтобы не подвергать себя и семью лишним контактам, можно заказать продукты на дом. В Перми это предлагают несколько интернет-сайтов. Важно помнить, что заказ лучше сделать заранее, так как желающих много.

Интернет-магазин продуктов питания «Манго»

Сделать заказ можно на сайте mango-product.ru. Возможно раньше выбор товаров здесь был больше, но сейчас продукция ежедневного спроса – хлеб и молоко -представлены двумя-тремя производителями.

В центральные районы Перми доставка делается бесплатно при условии, что заказ будет на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. Если сумма меньше, то в Ленинский, Индустриальный, Свердловский и левый берег Дзержинского района доставка будет стоить 150 рублей. А в отдаленные районы - Закамск, Гайву, правый берег Дзержинского района, поселки Лобаново, Ферму и Кондратово - 300 руб. Заказов в интернет-магазине много, поэтому заявку сделать следует заранее.

Сеть магазинов «Семья»

Доставляет продукты на дом и сеть магазинов «Семья» semya.ru/dostavka-produktov. Выбор продуктов здесь больше, есть скидки на акционные товары. Если сумма заказа более 2000 рублей, его обещают привезти бесплатно, исключение составляют отдаленные районы. Для пенсионеров эта сумма снижена до 500 рублей. Экспресс-доставка стоит 249 рублей. Оплатить деньги можно как при заказе продуктов, так и наличными или банковской картой при получении товара.

Торговый центр «Меtrо»

Заказать доставку продуктов пермякам можно и в торговом центре «Меtrо». Сайт delivery.metro-cc.ru, правда получите вы свой заказ только через несколько дней. Сайт ТЦ «Меtrо» сообщает, что заказы из-за большого спроса сейчас принимаются минимум на шесть дней вперед. И 7 апреля ближайшая доставка была возможна лишь на 13 апреля. Если какого-то товара к этому времени не окажется на полках, сборщик перезвонит и предложит замену.

Оплатить заказ можно банковской картой онлайн или курьеру при получении заказа. Стоимость доставки – 199 рублей. За заказ весом более 30 кг придется доплатить по 4 рубля за каждый дополнительный кг. В стоимость доставки входит сборка заказа, работа водителя, который привозит заказ клиенту и доставляет до двери, даже если в доме нет лифта.

Интернет-магазин СберМаркет

Заказ товаров на СберМаркете sbermarket.ru тоже можно получить не ранее, чем через шесть дней, хотя сделать заказ на сайте можно в любое время суток. Оплатить его можно банковской картой онлайн, курьеру при получении заказа или банковским переводом. Прием электронных платежей организован через CloudPayments.

Доставка работает с 9.00-22.00. Стоимость первой доставки - 98 рублей за стандартный заказ, все последующие заказы - 158 рублей за стандартный заказ. Если вес заказа превышает 30 кг, то за каждый дополнительный килограмм придется доплатить по 4 рубля.

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