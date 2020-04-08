2020-04-08T09:12:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми: скончался третий человек

У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Анализы на коронавируса COVID-19 проводятся в федеральных лабораторияхАнализы на коронавируса COVID-19 проводятся в федеральных лабораторияхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Перми утром 8 апреля скончался 69-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

- У пациента были тяжелые сопутствующие заболевания - сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего за все время эпидемии коронавируса в Перми три человека умерло, шестеро - выздоровели и выписаны. Накануне из работающего отделения краевой инфекционной больницы выписали 37-летнюю женщину, лечившуюся от коронавируса. Она посещала Словению, Португалию. Сейчас самочувствие пермячки удовлетворительное, она отпущена домой.

Сейчас в больницах находятся 50 человек - 23 человека с коронавирусом, а также 27 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, тесты которых отправлены на проверку в федеральные лаборатории.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса

Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)

Коронавирус в Перми, последние новости на 7 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 7 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пермском крае в период самоизоляции семьи с дошкольниками получат продуктовые наборы
В Пермском крае уменьшилось количество человек на домашней самоизоляции
В Пермском крае скончался еще один больной коронавирусом
В Пермском крае семьи с детьми от 1.5 до 3 лет получат единовременную материальную помощь
В Прикамье местного жителя осудят за публикацию в интернете откровенных фотографий знакомой
На трассе в Прикамье произошло ДТП с мотоциклом
В Прикамье закрыли кафе, работающие в период самоизоляции
Жителя Прикамья осудят за убийство 25-летней давности
Жителя Прикамья осудят за надругательство над малолетней падчерицей
Олег Чиркунов «застрял в Лондоне»
Военкомат ответит на вопросы пермских призывников и их родителей
Политологи: Если Америке – Луну, то России - Антарктиду
Коронавирус в Перми: 7 апреля выписали еще одного пациента
В Прикамье донорам крови будут выдавать пропуска на перемещение в условиях режима самоизоляции
Михаил Мишустин отметил, что закрывать границы регионов незаконно
Из-за коронавируса коммунальные услуги не будут отключать за долги
В Перми компания А.В.Т.-Спорт начала производство защитных масок
Россию на мировом чемпионате WorldSkills в 2021 году представит 19-летняя пермячка
Глава региона поручил министру здравоохранения обеспечить пациентам инфекционной больницы нормальные условия
Молекулярный биолог, биохакер рассказал, почему стали заражаться молодые
Из-за режима самоизоляции в Пермском крае дефицит донорской крови
У главврача пермского онкоцентра и его супруги подтвердили коронавирус
В Прикамье директор УК присвоил деньги организации
13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза»
Работы пермских школьников будут выставлены в Третьяковской галерее