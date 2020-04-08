Коронавирус в Перми: скончался третий человек

В Перми утром 8 апреля скончался 69-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

- У пациента были тяжелые сопутствующие заболевания - сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего за все время эпидемии коронавируса в Перми три человека умерло, шестеро - выздоровели и выписаны. Накануне из работающего отделения краевой инфекционной больницы выписали 37-летнюю женщину, лечившуюся от коронавируса. Она посещала Словению, Португалию. Сейчас самочувствие пермячки удовлетворительное, она отпущена домой.

Сейчас в больницах находятся 50 человек - 23 человека с коронавирусом, а также 27 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, тесты которых отправлены на проверку в федеральные лаборатории.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

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