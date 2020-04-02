Коронавирус в Перми, последние новости на 3 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

За минувшие сутки, 2 апреля, количество заболевших опасным коронавирусом в Пермском крае увеличилось на треть. Было 14, а стало 20 человек. Среди заболевших один мужчина и шесть женщин. Новые пациенты прибыли из Тайланда, Швейцарии, ОАЭ и Вьетнама. Два случая заражения произошли при контакте с прибывшими из-за границы. В минздраве объясняют столь большой рост количества заболевших «накопленным эффектом».

Заболевшие выздоравливают

- Тесты были отправлены в разное время, а результаты вернули единовременно, - пояснил замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин. - Это не вновь заразившиеся люди, это пациенты, у которых давно было подозрение на заболевание и которые давно наблюдаются и лечатся врачами. Все они поступили в инфекционную больницу еще в 20-х числах марта. Они содержатся в специальных боксах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также давно выявлен круг контактировавших с ними лиц, у всех были забраны пробы на анализ. Они находятся под наблюдением врачей.

В итоге последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 3 апреля 2020 года таковы: общее число заболевших увеличилось до 20 человек, трое выздоровели и выписались из больницы. 1 апреля вернулся домой 35-летний мужчина, а 3 апреля - 43-летний мужчина и 62-летняя женщина. Они были первыми заболевшими в Пермском крае.

И, увы, умирают…

Увы, опасная болезнь забрала жизни у двух пермяков. Оба летальных исхода произошли 31 марта. Это 48-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, и 36-летняя пермская журналистка Анастасия Петрова. Первоначально причиной ее смерти была названа пневмония, но спустя сутки она тоже попала в список умерших от коронавируса. Глава региона Дмитрий Махонин выступил на заседании оперштаба и резко осудил тех, кто попытался скрыть реальную причину смерти Насти Петровой.

- Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? – спрашивал Дмитрий Махонин. - Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!

Что касается тех, кто сейчас находится на самоизоляции после возвращения из-за границы или после контактов с заболевшими, то их количество - 3511 человек. У них нет симптомов ОРВИ, у всех взят мазок на коронавирус, эти пермяки находится под наблюдением врачей. Эта цифра каждый день незначительно меняется, так как 14-дневный карантин у людей заканчивается и, если за это время болезнь не проявила себя, их снимают с наблюдения.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

Напомним, накануне, 3 апреля, Президент Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, с сохранением зарплаты.

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