2020-04-01T15:21:47+03:00
Происшествия

«Сообщения о минировании приходят практически каждый день». Самолет Москва-Пермь в воздухе подал сигнал тревоги

Лайнер приземлился в аэропорту Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Самолет приземлился в пермском аэропортуСамолет приземлился в пермском аэропортуФото: Василий Вахрин
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Самолет Sukhoi Superjet, следовавший рейсом Москва-Пермь, пролетая над набережными Челнами, подал сигнал тревоги. Сообщение о минировании пришло, когда лайнер уже был в воздухе.

В самолете был 51 пассажир и 5 членов экипажа. Командир судна принял решение садиться в Перми.

- Посадка прошла в штатном режиме, - сообщили в пермском аэропорту. – Сейчас самолет будет досмотрен службой авиационной безопасности и оперативными службами. Пассажиры доставлены в аэровокзал.

За последнее время это далеко не первый случай ложного минирования. Экстренно пришлось садиться в Перми самолету Новосибирск-Москва. 19 марта, самолет "Москва-Пермь" подал сигнал о минировании. Судно успешно приземлилось в пермском аэропорту. На борту самолета находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. Специалисты проверили судно, но взрывного устройства найдено не было. 22 марта неизвестные сообщили о минировании самолета, выполнявшего рейс «Москва-Пермь».

- Подобные сообщения приходят практически каждый день, просто не про все случаи становится известно СМИ, - рассказали «Комсомолке» в пермском аэропорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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