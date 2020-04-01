«Эй, вы, там, наверху». Пермяки жалуются на соседей, которые на самоизоляции громко слушают музыку или затеяли ремонт

Со 2 апреля в Пермском крае из-за коронавируса вводится режим полной самоизоляции. Выйти из квартиры теперь можно будет только для того, чтобы сходить за продуктами, в аптеку или прогуляться с собакой около дома. Исключение составляют врачи, правоохранители и те специалисты, которые занимаются жизнеобеспечением города.

Не музыка, а долбежка и работающий перфоратор

И теперь большинство пермяков 24 часа в сутки будут вынуждены находиться в своих квартирах. И уже начались первые проблемы, которыми пермяки делятся в соцсетях.

«Это в Италии музыканты играют на саксофоне из окна своим соседям, а вот наши затеяли на карантине ремонт, а это работающий перфоратор и постоянная долбежка. От дикого шума мы сами готовы на стенку лезть, а что будет к концу карантина – представить сложно. И ведь по закону он имеет право и заявляет, что останавливаться не собирается».

«Я живу в коммунальной квартире. Мой сосед - мужчина лет 50, который не собирается сидеть на самоизоляции. Я живу одна в комнате с семимесячным ребенком и очень переживаю. Он даже руки не моет, хотя я говорила ему об этом не раз. Может, кто живет в похожей ситуации как боретесь с такими соседями?»

«Расскажите, как на карантине вы терпите соседей сверху, у которых ребенок сходит с ума и постоянно скачет и долбит пол и стены. Просто повеситься можно просто».

«Старушка-соседка раньше кормила голубей на улице, а сейчас из-за коронавируса сидит дома и стала птицам на балконе крупу раскладывать. Так эти голуби частенько путают балконы и теперь мой подоконник ужас на что стал похож. Он с нетерпением ждет дождя».

Найдите дело, которое захватит вас с головой и ищите плюсы

О том, как уживаться с непростыми соседями, дала совет пермский психолог Людмила Кочкаева:

- Мы сейчас все находимся в осаде: вирус обложил нас со всех сторон и даже готовит подкоп, поэтому люди должны выступить на борьбу с ним как единый организм. И если в сегодняшней ситуации ты не уважаешь соседей, то значит, ты не уважаешь и самого себя. Если ты ходишь в неглиже, выпиваешь, делаешь громкий ремонт, чем плюешь на окружающих, то это оценка самому себе. И единственное, что можно сказать в адрес такого человека – это моральный калека. А как на таких людей мы смотрим? Правильно, снисходительно, мол, «горбатого могила исправит».

Совет тем людям, которые оказались с подобным соседом рядом: раздражаясь, мы сами начинаем себя разрушать получше любого вируса. Поэтому найдите занятие, которое увлечет вас так, что вы забудете обо всем на свете. Читайте такую книгу, которая захватит вас полностью, найдите другое интересное дело, чтобы не обращать на посторонний шум внимания.

И еще один, пожалуй, самый важный совет: относитесь к происходящему, как к временным неудобствам и не переставайте видеть во всем плюсы: теперь у вас появилась возможность длительного общения с близкими и шанс переделать те дела, до которых не доходили руки. Или радоваться тому, что правительство у нас такое заботливое: серьезно беспокоится о нашем здоровье и с помощью тотального карантина дает возможность отсидеться в тылу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ему было 48». В Перми официально зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В краевой инфекционной больнице в Прикамье лежат еще 12 человек с положительным тестом на COVID-19 [аудио] (Подробнее...)

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Перми: какие штрафы предусмотрены из-за коронавируса

Кто и в каких случаях будет выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции в Пермском крае [аудио] (Подробнее...)

Можно ли выезжать на дачу во время полной самоизоляции в Перми и Пермском крае

Разъяснение дал заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок (Подробнее...)