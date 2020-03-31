В больницы Прикамья доставят маски с 8-часовым сроком использования
Пермские производители поставят в больницы 15 тысяч масок. В первую очередь средства защиты получат медицинские учреждения, «скорая помощь», транспортные организации, стратегические предприятия.
Одна из отличительных особенностей масок – долгий срок использования. Ее можно использовать непрерывно до 8 часов. Данные изделия могут применяться как в лечебно-профилактических учреждениях и местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), так и в домашних условиях.
На прошлой неделе в оперативном порядке в больницы Прикамья было доставлено 100 масок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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