Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: какие онлайн-трансляции можно посмотреть совершенно бесплатно

Что делать пермякам, находясь дома во время нерабочей недели? Смотреть спектакли и слушать выступления знаменитых музыкантов. Пермские театры и филармония предлагают онлайн-трансляции записей концертов и спектаклей. Даем расписание на ближайшую неделю.

Театр оперы и балета

30 марта - Концерт симфонической музыки. В программе: П. Чайковский. Симфония № 3 ре мажор, op. 29, «Польская», И. Брамс. Симфония № 1 до минор, ор. 68 (16+)

31 марта - Виртуальная экскурсия по театру (0+)

1 апреля - Л. Минкус «Баядерка», балет в 3 действиях. (12+).

3 апреля - П. И. Чайковский «Евгений Онегин», лирические сцены в 3 действиях. (12+).

4 апреля - «Сад осьминога», спектакль-концерт на музыку из произведений русских и зарубежных композиторов. (6+).

5 апреля - Антология русской музыки, вечер камерно-вокальной музыки. (12+).

Все трансляции начинаются в 19.00 на сайте permopera.ru/media/mediatec.

Театр-Театр

Мюзикл "Алые паруса". Фото: ТТ

30 марта - «Изображая жертву» (18+)

31 марта – «Жизнь человека» (16+)

1 апреля - «Чужой ребенок». (16+).

2 апреля - «Пермские боги». (16+).

3 апреля - «Барокко». (18+).

4 апреля - «Алые паруса». (12+).

5 апреля - «Нельская башня». (18+).

Ссылки на записи будут появляться на официальных страницах Театра-Театра в соцсетях в 19.00. https://vk.com/teatrteatrperm.

Пермская филармония

Фото: Пермская филармония.

30 марта - Концерт квартета саксофонистов Russian Saxophone Quartet. (6+)

31 марта – Концерт Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии, посвященный творчеству Модеста Мусоргского. (6+)

1 апреля - трансляция концерта китайских музыкантов Шэн Юан и Бовэнь Яо (6+). Прозвучит китайская традиционная музыка, а также произведения И.- С. Баха, Шарля-Мари Видора, Ференца Листа, Феликса Мендельсона и современных французских композиторов-органистов.

2 апреля - трансляция концерта пианиста Бориса Березовского, который исполнит 29-ю сонату Бетховена и произведения Грига: два норвежских танца и лирические пьесы. (6+).

3 апреля - концерт «Весны предчувствие» в исполнении оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии. Прозвучат знаменитые произведения советских композиторов, русские народные песни, арии из опер и оперетт. (6+).

4 апреля - литературно-музыкальный спектакль для детей «Тайные сказы Урала».(0+) В исполнении органистов Даниэля и Евгения Зарецких прозвучит музыка А. П. Бородина, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича.

5 апреля - концерт для детей «Пер Гюнт, или Ветер странствий» в исполнении квартета «Черный квадрат». (0+). Музыкальные фантазии и блестящие импровизации на темы сочинений Эдварда Грига, Вивальди, Гершвина и Хачатуряна.

Трансляции на сайте Пермской филармонии filarmonia.online будут идти каждый день в 19.00.

Пермская галерея

Ежедневно можно побывать на виртуальных экскурсиях по экспозиции пермской деревянной скульптуры и экспозиции «Русское искусство XVIII-XIX веков». (0+) Трансляции на сайте permartmuseum.ru доступны в любое время.

Краеведческий музей

Виртуальный тур по Музею пермских древностей, а также экспозиция «Трогонтериевый слон» ежедневно доступны на сайте culture.ru/institutes/5356/muzei-permskikh-drevnostei. (0+)

Музей современного искусства ПЕРММ

Ежденевные виртуальные туры по проектам музея на сайте permm.ru (16+)

Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36»

Постоянный виртуальный тур по музею-заповеднику на сайте perm36.com (12+).

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: в Перми меняется расписание общественного транспорта

Трамваи и автобусы будут ездить по расписанию выходного дня ( подробнее...)

Авиакомпании сокращают количество рейсов из Перми в Москву

Владельцам билетов на отмененные рейсы вернут деньги (подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 29 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 29 марта 2020 года: диагноз подтвержден у 11 человек, более трех тысяч человек - на карантине [аудио] (подробнее...)

Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля: работать будут только аптеки и продуктовые магазины

Глава Прикамья Дмитрий Махонин ввел кардинальные меры изоляции [аудио] (Подробнее...)