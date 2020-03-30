Нерабочая неделя в Перми с 28 марта по 5 апреля 2020 года: какие онлайн-трансляции можно посмотреть совершенно бесплатно
Что делать пермякам, находясь дома во время нерабочей недели? Смотреть спектакли и слушать выступления знаменитых музыкантов. Пермские театры и филармония предлагают онлайн-трансляции записей концертов и спектаклей. Даем расписание на ближайшую неделю.
Театр оперы и балета
30 марта - Концерт симфонической музыки. В программе: П. Чайковский. Симфония № 3 ре мажор, op. 29, «Польская», И. Брамс. Симфония № 1 до минор, ор. 68 (16+)
31 марта - Виртуальная экскурсия по театру (0+)
1 апреля - Л. Минкус «Баядерка», балет в 3 действиях. (12+).
3 апреля - П. И. Чайковский «Евгений Онегин», лирические сцены в 3 действиях. (12+).
4 апреля - «Сад осьминога», спектакль-концерт на музыку из произведений русских и зарубежных композиторов. (6+).
5 апреля - Антология русской музыки, вечер камерно-вокальной музыки. (12+).
Все трансляции начинаются в 19.00 на сайте permopera.ru/media/mediatec.
Театр-Театр
Мюзикл "Алые паруса". Фото: ТТ
30 марта - «Изображая жертву» (18+)
31 марта – «Жизнь человека» (16+)
1 апреля - «Чужой ребенок». (16+).
2 апреля - «Пермские боги». (16+).
3 апреля - «Барокко». (18+).
4 апреля - «Алые паруса». (12+).
5 апреля - «Нельская башня». (18+).
Ссылки на записи будут появляться на официальных страницах Театра-Театра в соцсетях в 19.00. https://vk.com/teatrteatrperm.
Пермская филармония
Фото: Пермская филармония.
30 марта - Концерт квартета саксофонистов Russian Saxophone Quartet. (6+)
31 марта – Концерт Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии, посвященный творчеству Модеста Мусоргского. (6+)
1 апреля - трансляция концерта китайских музыкантов Шэн Юан и Бовэнь Яо (6+). Прозвучит китайская традиционная музыка, а также произведения И.- С. Баха, Шарля-Мари Видора, Ференца Листа, Феликса Мендельсона и современных французских композиторов-органистов.
2 апреля - трансляция концерта пианиста Бориса Березовского, который исполнит 29-ю сонату Бетховена и произведения Грига: два норвежских танца и лирические пьесы. (6+).
3 апреля - концерт «Весны предчувствие» в исполнении оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии. Прозвучат знаменитые произведения советских композиторов, русские народные песни, арии из опер и оперетт. (6+).
4 апреля - литературно-музыкальный спектакль для детей «Тайные сказы Урала».(0+) В исполнении органистов Даниэля и Евгения Зарецких прозвучит музыка А. П. Бородина, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича.
5 апреля - концерт для детей «Пер Гюнт, или Ветер странствий» в исполнении квартета «Черный квадрат». (0+). Музыкальные фантазии и блестящие импровизации на темы сочинений Эдварда Грига, Вивальди, Гершвина и Хачатуряна.
Трансляции на сайте Пермской филармонии filarmonia.online будут идти каждый день в 19.00.
Пермская галерея
Ежедневно можно побывать на виртуальных экскурсиях по экспозиции пермской деревянной скульптуры и экспозиции «Русское искусство XVIII-XIX веков». (0+) Трансляции на сайте permartmuseum.ru доступны в любое время.
Краеведческий музей
Виртуальный тур по Музею пермских древностей, а также экспозиция «Трогонтериевый слон» ежедневно доступны на сайте culture.ru/institutes/5356/muzei-permskikh-drevnostei. (0+)
Музей современного искусства ПЕРММ
Ежденевные виртуальные туры по проектам музея на сайте permm.ru (16+)
Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36»
Постоянный виртуальный тур по музею-заповеднику на сайте perm36.com (12+).
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