«Ваши путевки аннулированы». Самолет Пермь-Сочи развернули домой прямо в воздухе

Из-за коронавируса десятки пермяков остались без отдыха на черноморском побережье. 27 марта их самолет сообщением Пермь – Сочи вылетел из международного аэропорта «Большое Савино», но спустя 10 минут по громкой связи объявили: «Турагентство аннулировало ваши путевки, самолет возвращается обратно в Пермь».

- Вылет произошел в 14.52 по местному времени, борт вернулся обратно спустя 10 минут - в 15. 03, пассажиров уведомили о том, что их путевки аннулированы, прямо в полете, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе пермского аэропорта.

Сейчас неудавшимся отпускникам придется решать вопросы по возвращению средств, затраченных на приобретение путевок. Причина произошедшего – закрытие из-за коронавируса всех российских санаториев, пансионатов и лагерей.

В Перми по последним данным, напомним, официально зарегистрировано 10 заболевших. 47 человек с симптомами ОРВИ находятся в больницах, еще 3377 пермяков, вернувшихся из-за границы или контактировавших с заболевшими, находятся на домашней самоизоляции.

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