«На борту бомба». Из-за очередного сообщения о минировании в Перми экстренно сел самолет из Москвы

27 Март 2020 2020-03-27T09:10:21+03:00

Неизвестные сообщили о том, что в салоне бомба

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В пермском аэропорту приземлился самолет «Москва-Пермь». Посадка «Суперджет 100» была экстренной из-за очередного сообщения о минировании. Неизвестные сообщили в линейный отдел МВД на транспорт аэропорта «Шереметьево» о том, что на борту самолета «Москва-Пермь» взрывное устройство.

В 18:21 судно успешно село в Перми. На борту находилось 24 пассажира и 5 членов экипажа. Всех эвакуировали в здание аэровокзала. Самолет проверили сотрудники экстренных служб и кинологи. Взрывное устройство не обнаружено

ИСТОЧНИК KP.RU