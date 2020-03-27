Рейс Москва-Пермь подал в воздухе сигнал ЧС
Днем 27 марта находящийся в воздухе самолет сообщением Москва – Пермь подал сигнал ЧС. В полицию поступила информация, что борт заминирован. Информацию об этом «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе пермского международного аэропорта.
- Было принято решение о том, чтобы воздушное судно долетело до конечной точки – международного аэропорта в Перми, после чего оно будет проверено на наличие взрывчатых веществ, - пояснили в пресс-службе пермского аэропорта.
Напомним, серия ложных сообщений о минировании самолетов начали поступать в последние две-три недели. Аналогичный случай произошел буквально накануне. 26 марта самолет марки «СуперДЖЕТ-100» направляется из столицы в аэропорт «Большое Савино», когда в полицию поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна.
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ИСТОЧНИК KP.RU