В условиях повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции многих интересует, как будет работать Сбербанк. Как повиляет ли на его работу объявленная выходная неделя?

На вопросы радиослушателей в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответил Управляющий Пермским отделением Сбербанка Константин Подвальный.

Он также рассказал о том, какие меры поддержки может предложить Сбербанк своим клиентам в настоящих условиях.

График работы в нерабочую неделю

"Поддержим и бизнес, и пожилых людей". В Прикамье рассказали, как будет работать Сбербанк в условиях борьбы с коронавирусом. Выпуск Радио "КП" 00:00 00:00

- Прежде всего - как будет работать Сбербанк в нерабочую неделю ?

- Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Так, утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц:

• 28 марта 2020 года, в субботу, все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня;

• 29 марта 2020 года, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья;

• с 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму выходного дня.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

- Как работает Сбербанк в нынешних условиях?

Сбербанк оперативно реагирует на каждое изменение ситуации с коронавирусом. Наша задача — поддерживать высокий уровень сервиса для всех своих клиентов, как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов, в любых обстоятельствах. Мы находимся в тесном контакте с крупнейшими предприятиями Пермского края и готовы помочь решить возникающие проблемы.

Мы вместе с нашими клиентами учимся работать удалённо, сохраняя эффективность и заботясь о здоровье. Важно, что у нас есть дистанционные цифровые сервисы для перехода юридических лиц на онлайн, а также сервисы удаленной доставки продуктов и товаров, которые помогают как можно реже выходить из дома пожилым людям, и всем, кто в данный момент находится на самоизоляции. Сбербанк готов поделиться ими со своими клиентами.

Не закроются ли отделения?

— Будет ли банк закрывать отделения, если ситуация с вирусом ухудшится? Если да, то как будет организована работа сети? Рассматривает ли банк возможность введения курьеров или мобильных банковских пунктов, если ситуация ухудшится?

— Ситуация может сложиться таким образом, что отдельные офисы будет необходимо временно закрывать для проведения дезинфекционных мероприятий. При этом будут задействованы дополнительные мощности во всех каналах банка (цифровые, удаленные сервисы, передвижные офисы и т. д.), поэтому от временного закрытия офисов наши клиенты никак не пострадают.

Кроме того, если все же какой-либо офис временно закроется, в этом регионе будут оперативно организованы мобильные передвижные банковские офисы. Мы гарантируем, что всем нашим клиентам без задержек будут доступны в том числе очные банковские услуги.

Хватит ли налички?

— Россияне обычно в первую очередь в непонятной ситуации идут снимать наличные в банкоматах. Фиксирует ли банк уже какой-то повышенный спрос на такие операции? Как банк будет обеспечивать достаточное количество наличных денег в банкоматах?

— На сегодняшний день у нас не зафиксирован всплеск по снятию наличных, объемы штатные. При этом сформированы дополнительные запасы наличности для удовлетворения возможного увеличения спроса. Если такая потребность возникнет, мы ее удовлетворим.

Какие меры противодействия вирусу принимаются в банке?

— Как Сбербанк ведет подготовительную работу с точки зрения отделений? Какие защитные меры предпринимаются для нераспространения вируса в отделениях?

— Мы предпринимаем все необходимые меры по противодействию распространения вируса, тщательно соблюдаются санитарные нормы, наши отделения постоянно убираются, дезинфицируются, проветриваются. Все сотрудники выходят на работу только здоровыми; у кого обнаруживаются симптомы респираторных заболеваний (насморк, кашель), отправляются на больничный и под наблюдение врачей. Вся наша сеть отделений работает в штатном режиме.

Но мы советуем клиентам максимально использовать удаленные сервисы.

Что можно сделать с помощью удаленных сервисов?

- Большинство наших сервисов представлены удаленно в «Сбербанк Онлайн», благодаря которым всегда можно дистанционно:

- обменять валюту,

- переводить деньги клиентам Сбербанка и других банков,

- совершать международные переводы,

- оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги,

- оформлять и погашать кредиты (в том числе и досрочно),

- рефинансировать кредиты других банков,

- проверять баланс,

- открывать и пополнять вклады,

- открывать дебетовые и кредитные карты и пользоваться ими сразу, не получая пластика,

- устанавливать и менять пин-код,

- подать заявку на ипотеку и сопровождать уже взятый ипотечный кредит.

Банк усилил технические мощности и гарантирует нашим клиентам, что все дистанционные банковские услуги будут доступны с максимальной надежностью и в полном объеме.

Помощь для пожилых людей

— Как будет обеспечена возможность дистанционного обслуживания для пожилых групп населения в связи с тем, что они могут не иметь компьютера и не до конца понимать данный процесс?

— Пенсионерам, у которых есть доступ в интернет, мы дадим всю необходимую информацию: подробно и очень доступно покажем, как пользоваться банковскими продуктами удаленно, без визита в офис. Они могут открыть вклад, подать заявку на получение кредита, оплатить ЖКХ, проверить баланс по карте, оплатить товары и услуги, совершить любые виды переводов.

Мы также подготовим рассылку с разъяснением, как пользоваться специальными предложениями нашей экосистемы, которые мы сейчас предлагаем. Научим пожилых клиентов покупать и оформлять заказы в интернете на продукты и товары, различные развлекательные вещи — такие как фильмы, просмотр концертов и так далее.

Для пожилых людей без доступа в интернет мы будем давать коммуникацию через их детей и внуков с информацией, как в текущей ситуации помочь своим родителям, бабушкам и дедушкам получить услуги банка, если это необходимо именно сейчас.

Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка).

При звонке на бесплатную горячую линию 8 800 707-85-72 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна, в среднем она составляет 15 минут.

Дистанционные сервисы

— Собирается ли Сбербанк предлагать какие-то дистанционные сервисы, помогающие людям пережить времена, когда не стоит лишний раз выходить из дома?

Четыре компании — «СберМаркет», Delivery Club, «Ситимобил» и Okko — запустили свои промоакции по единому промокоду 03042020 сроком на 30 дней.

«СберМаркет» — сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов, в том числе из торговых сетей «Метро», «Ашан», «Лента» и других в 40 городах России — запустил сервис бесконтактной доставки. «СберМаркет» не делает наценку на товары и цены на них соответствуют ценам в магазине. При оформлении заказа можно выбрать опцию «Доставка до двери». Курьер оставит пакеты с продуктами у двери, позвонит и сообщит об этом. Оплата заказа пройдет картой онлайн в приложении или на сайте сервиса. При заказе на сумму от 7000 рублей по единому промокоду доставка бесплатна.

Delivery Club — абсолютный лидер доставки готовой еды из ресторанов домой и в офис в 65 городах России — также предлагает бесконтактную доставку. Предоставляется скидка 30% на первый заказ по единому промокоду.

«Ситимобил» — самый быстрорастущий сервис такси в стране готов предоставить по единому промокоду скидку 20% на первые пять поездок.

Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет по единому промокоду 30 дней подписки на пакет «Оптимум» за 1 рубль. Пакет включает в себя 25 000 зарубежных и отечественных фильмов, сериалов, а также раздел «Наука и образование», включая коллекции лекций ТЕД, National Geographic и лучших концертов классической музыки.

Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запускают проект «Искусство онлайн», который вновь откроет театры, музеи и концертные залы для публики в период карантина. На одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Контент будет доступен бесплатно при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko. Проект «Искусство онлайн» стартует премьерой двух балетных постановок Мариинского театра: «Золушка» Сергея Прокофьева и «Анна Каренина» Родиона Щедрина.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает на своем сайте раздел «Для тех, кто дома» и предлагает воспользоваться выгодными предложениями от партнеров не выходя из дома. Обменять бонусы СПАСИБО на скидочные купоны или списать их на услуги компаний экосистемы Сбербанка и партнеров программы можно онлайн. Всего участникам доступно более 40 предложений по списанию бонусов не выходя из дома. Ознакомиться с ними можно в специальной подборке на сайте и мобильном приложении программы.

Компания «СберЛогистика» предоставляет услуги курьерской доставки. Чтобы не подвергать себя опасности, не пользоваться транспортом и не бывать в людных местах, можно просто вызвать курьера через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» (кнопка «Отправить посылку» внизу главного экрана) или на сайте Сбербанка. Через сайт сервис доступен в Москве и Московской области, а также в 18 крупных российских городах: Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Владивостоке.

Маркетплейс «Беру!» запускает опцию доставки заказа до двери на своей платформе. Курьер сможет оставить предоплаченный заказ у двери клиента. Кроме того, сервис удерживает низкие цены на социально значимые товары. Общее количество наименований товаров на Беру! выросло до 700 000.

Помощь бизнесу

- Как Сбербанк осуществляет помощь бизнесу, корпоративным клиентам?

- Сбербанк открыл для корпоративных клиентов специальную горячую линию по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19. Ее номер — 8 (800) 200-34-40. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 (время московское).

В это непростое время для нас крайне важно поддержать наших клиентов, помочь им адаптироваться к работе в новых условиях. Открытая нами горячая линия предназначена для консультаций наших корпоративных клиентов по всем вопросам обеспечения деятельности предприятия в текущих условиях, например, это помощь в организации работы сотрудников в удаленном режиме, консультации по оформлению больничных листов, осуществление любых банковских операций.

Сбербанк оперативно реагирует на каждое изменение ситуации с коронавирусом. Наша задача — поддерживать высокий уровень сервиса в любых обстоятельствах. Большинство наших услуг и сервисов представлены удаленно в Сбербанк Бизнес Онлайн. Мы гарантируем, что нашим клиентам будут доступны все дистанционные банковские услуги с максимальной надежностью в полном объеме.

Банк предпринимает все возможные меры предосторожности и строго соблюдает санитарные нормы, чтобы обезопасить здоровье клиентов.

Доступные сервисы

- Мы вместе с нашими клиентами учимся работать удалённо, сохраняя эффективность и заботясь о здоровье. Доступные сервисы:

• Сервис «Работа в команде онлайн» - инструменты CRM24 помогают вести базу клиентов и управлять продажами. Бесплатно на 60 дней.

• Сервис «Моя торговля» - управление торговыми точками и складом онлайн. Бесплатно на 60 дней.

• Бесплатные консультации по кадровым и юридическим вопросам. Бесплатная горячая линия 8 800 700-94-82

• Получение кредита онлайн, решение от 3 минут, сумма до 5 млн.руб.

• Быстрое создание собственного сайта. Стоимость в месяц от 200 рублей.

• Открытие расчетного счета без визита в банк. Приедем и откроем счет бесплатно.

• Использование электронного документооборота. Обмен электронными документами со Сбербанком бесплатно, с партнерами и госорганами от 295руб.

• Реклама в интернете, продвижение без специальных знаний и рекламных агенств. Бонус до 10 000 рублей.

• Другие предложения, скидки и полезные сервисы для перехода юридических лиц на онлайн. https://www.sberbank.ru/promo/stayonline/

• Виртуальная школа Сбербанка предлагает бесплатно пройти обучение по курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками» по ссылке:

https://course.sberbank-school.ru/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 27 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 27 марта 2020 года: у десяти человек диагноз подтвержден, более трех тысяч находятся на самоизоляции [аудио] (подробнее...)

Нерабочая неделя в Перми: глава региона выступил с официальным обращением

Дмитрий Махонин рассказал о мерах, которые власти примут для обеспечения безопасности (Подробнее...)

Нерабочая неделя в Перми: Что будет закрыто и кому нужно сидеть дома

В Прикамье коронавирусом заразились уже десять человек. (Подробнее...)

Нерабочая неделя в Перми: в школах продлили каникулы, а детские сады закрыли

Нерабочая неделя в Перми продлится с 28 марта по 5 апреля (Подробнее...)