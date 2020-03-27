«Хотеть – не значит жениться». В Пермском крае молодоженов из-за коронавируса просят переносить свадьбы

В непростую ситуацию попали те молодожены, которые заранее запланировали регистрацию брака на конец марта и апрель. Обычно такие мероприятия проводятся достаточно пышно, с приглашением большого количества гостей.

Но из-за бушующего в мире коронавируса женихов и невест просят в разы уменьшить количество приглашенных на свадьбу или совсем перенести ее. Так, например, Лысьвенский ЗАГС, разместил такое обращение к тем, кто в ближайшее время планирует регистрировать браки: «По распоряжению Главного государственного санитарного врача РФ ограничен личный прием граждан и доступ в помещения отдела ЗАГС.

Все заявления в ЗАГС горожан просят подавать через портал Госуслуги, а тем молодоженам, которые запланировали торжественные церемонии в период карантина, рекомендуют перенести их на более поздний срок.

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Те пары, которые решили свою регистрацию брака все-таки не откладывать, просят ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая всех сотрудников отдела, задействованных в торжественной церемонии».

А вот пермские ЗАГСы пока продолжают работать в обычном режиме. Они будут открыты и в нерабочую неделю.

- Если изменения в работе будут, то мы обязательно о них сообщим, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Перми. – Во всех отделениях ЗАГС сейчас усилены меры дезинфекции, и сотрудники и посетители обрабатывают руки антисептическими средствами, тщательно протираются дверные ручки и рабочие поверхности.

Напомним, на 27 марта в Пермском крае диагноз «коронавирус» подтвержден у десяти человек, 46 человек с симптомами ОРВИ в больницах, более трех тысяч находятся на самоизоляции.

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