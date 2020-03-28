2020-03-28T16:36:43+03:00
Коронавирус Covid-19

"Люди сидят по домам, боясь заболеть и умереть". Бывшая пермячка рассказала, как проходит карантин в Испании

За его соблюдением строго следят полицейские
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Месяц назад Ирина ездила в Мадрид на выставку сокровищ Тутанхамона, сейчас в этом здании госпиталь.Месяц назад Ирина ездила в Мадрид на выставку сокровищ Тутанхамона, сейчас в этом здании госпиталь.Фото: Личный архив героя публикации
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- Еще две недели назад в нашем городе Пуэртольяно, где живет чуть более 40 тысяч человек, не было ни одного больного коронавирусом, а сегодня их 97, причем, это те, кто находится в тяжелом состоянии, девять человек умерло, - рассказывает Ирина.

Бывшая пермячка 20 лет назад переехала в Испанию, но с друзьями из родного города связи не утратила.

- Я прошу вас, расскажите людям, чтобы они побереглись, коронавирус – это не игрушка, - говорит она.

В Испании 15 марта назад объявили общенациональный карантин.

- Прошло всего две недели, а ощущение, что сидим уже год, - рассказывает Ирина. – Но у нас, в отличии от России, все сидят по домам, выполняют декрет правительства. Работают только те отрасли, которые должны поддерживать хоть минимально экономику: строители, нефтяники. Продукты продают. Но люди стараются из дома не выходить. Я за время карантина один раз съездила в магазин. На весь супермаркет было 4 человека. А вот проезжала мимо большого гипермаркета, там перед входом стояла большая очередь. Люди стояли в метре друг от друга, в магазин запускали небольшими группами, чтобы не было контактов.

Вообще за соблюдением карантина в Испании следят полицейские. В машине можно ездить только по одиночке. Иначе – штраф. Особенно, если едешь с ребенком. С собой можно взять только младенца, если его не с кем оставить.

Штрафы за несоблюдение карантина начинаются от 100 евро и могут доходить до 60 тысяч – если из-за нарушения кто-то заразится.

- Рассказала одна знакомая, что шла с работы, и ее остановили полицейские, спросили, куда она идет, - продолжает Ирина. – Та ответила: «Иду домой, а по дороге зайду за продуктами». Но увидев очередь у гипермаркета, она решила туда не заходить и пошла домой. Оказалось, что полицейские за ней проследили и обвинили в том, что она их обманула, а просто решила погулять и оштрафовали. Впрочем, сейчас до такого маразма уже не доходит. Но люди и сами уже сидят по домам, боятся заболеть. У всех психологический стресс, от такого количества смертей. Вчера в Испании умерло 780 человек, сегодня 832. Хоронить не успевают. Мы с сыном месяц назад ездили в Мадрид на выставку сокровищ Тутанхамона. Сейчас комплексе «Фериа де Мадрид», где была выставка – госпиталь. А крытый каток используют под морг.

Больше всего Ирину сейчас беспокоит, что ее друзья и родственники в Перми очень несерьезно отнеслись к пандемии.

- Люди должны защищать себя, а не думать о деньгах, - говорит она. - Должна быть полная изоляция, иначе медицинская система не справиться с большим количеством зараженных. И они не смогут помочь всем! Еще хочу сказать, что подготовиться к этому очень трудно! Никто не знает, какие будут объемы эпидемии. У нас во многих больницах буквально за неделю позаканчивалось все, в том числе и баллоны с кислородом. Сейчас ситуация стала чуть лучше. За последние три дня идет постоянное снабжение госпиталей масками, перчатками и другими материалами. Помогают все, кто может. Частные фирмы отдают свои запасы на нужды медучреждений, даже люди сами дома шьют маски для больниц. Люди сплотились, мало кто думает в такие моменты о наживе, когда реально это с тобой происходит. А не где-то там, за бугром, и ты надеешься, что это тебя не коснется.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности

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ИСТОЧНИК KP.RU

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