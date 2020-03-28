2020-03-28T12:30:02+03:00
Коронавирус Covid-19

"Прибыл из Испании". Коронавирус в Перми: 28 марта новый случай заболевания

Сейчас в Прикамье 11 подтвержденных случаев коронавируса
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Пермском крае подтвержден диагноз коронавирус у 11 человек. 28 марта стало известно еще об одном заболевшем. Это 48-летний мужчина, прибывший из Испании.

51 человек находится в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. 3496 человек изолированы на домашнем карантине в связи с контактами с заболевшими людьми, либо возвращением из зарубежных поездок. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Всего в России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев в 26 регионах. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах, сообщил оперативный штаб по коронавирусу. За весь период зафиксировано 4 летальных случая, выздоровело 49 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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