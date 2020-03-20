«Хлопок был такой, что я подпрыгнула». Что говорят жильцы дома, где взорвался газ
- Я была на кухне, когда в соседнем доме раздался оглушительный хлопок, у меня дома стекла задрожали и я сразу поняла, что это взрыв газа, - рассказала пермячка Наталья. - Я оделась и выбежала на улицу, как и все мои соседи, которые были дома.
Подъезд был в дыму, людей эвакуировали через окна
Квартиру, где произошло ЧП, вычислили сразу. В соседнем доме зияли пустые окна квартиры на третьем этаже.
- Минуты через три оттуда пошел дым, а потом и огонь, - продолжает Наталья. - Кто-то из жильцов подъезда успел самостоятельно выйти на улицу до того, как подъезд заполнился дымом, а кто-то оставался внутри. Например, мужчина с четвертого этажа. У него в квартире были выбиты стекла, а огонь и дым поднимались вверх. Он стоял у окна и умолял: "Помогите". Потом его спустили пожарные.
Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали
Еще двух человек - девушку и женщину пожарные тоже эвакуировали через окна по трехколенной лестнице.
"Это я сделал!"
По счастливой случайности не пострадали люди на улице. Как раз напротив дома, где произошел взрыв, находится детская площадка, сейчас она вся усыпана стеклами. В момент ЧП там, к счастью, никого не было.
Зато от взрыва газа серьезно пострадал весь подъезд: в нем выбиты окна, квартира выше той, где взорвался газ, пострадала от огня, а нижние - оказались залиты водой после тушения пожара. Уже на улице жильцы вспоминали, что слабый запах газа они чувствовали с самого утра, но не придали этому значения.
В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.
- Примерно месяц назад наши дома проверяли газовики, - делают предположение о причине взрыва жители пострадавшего дома. - Газ работал исправно. Но вот у погибшей хозяйки квартиры на третьем этаже был в гостях душевно нездоровый родственник. Когда его в одном нижнем белье выводили из подъезда какие-то люди, он шел и кричал: "Это я сделал!".
Как сообщил глава администрации Свердловского района Андрей Усов, жителей дома пока могут разместить в школе 33. В пятиэтажке отключили тепло и свет. А вечером тех, кому потребуется, разместят в резервном фонде на улице Народовольческой. Сейчас специалисты осматривают конструкции пострадавшего дома.
А следователи СУ СКР по Пермскому краю уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторжности".
Взрыв газа в Перми.
Напомним, оглушительный хлопок раздался 20 марта около 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3. В квартире на третьем этаже взорвался газ, потом начался пожар. В результате ЧП погибла хозяйка квартиры, еще пять жильцов дома получили травмы и ожоги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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