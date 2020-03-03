2020-03-03T16:15:52+03:00
Происшествия

В министерстве территориальной безопасности Прикамья прокомментировали взрыв в Кировском районе

О ЧП сообщили в соцсетях
Лилия Абибулаева
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Жители города сообщали, что у них сотрясались дома. Фото телеграм-канал "Пермская фрустрация"Жители города сообщали, что у них сотрясались дома. Фото телеграм-канал "Пермская фрустрация"
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В телеграм-канале министерства территориальной безопасности Прикамья сообщили, что взрыв в Кировском районе города был запланирован.

- На производственной площадке НИИ Полимерных материалов проводилось штатное испытание изделия в рамках гособоронзаказа. Пострадавших, угрозы населению и территории нет. Предприятие работает в штатном режиме, - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки сообщили в соцсетях о взрыве в Кировском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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