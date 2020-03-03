Экстренно севший в Перми самолет готовится к вылету

3 Март 2020 2020-03-03T15:32:10+03:00

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Самолет сообщением «Новосибирск-Пермь» готовится к вылету в Москву после экстренной посадки в Перми.

Напомним, в 12:53 в пермском аэропорту экстренно сел самолет сообщением «Новосибирск - Пермь» авиакомпании «S7». Неизвестный сообщил о том, что в самолете заложена бомба, которая может взорваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2280" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/764244" frameborder="0"></iframe> В пермском аэропорту "Большое Савино" экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7.

Пассажиры готовятся к вылету. Он запланирован на 17:20. Посадка пассажиров уже завершилась.

На борту самолета находилось 114 человек и 6 членов экипажа. После того, как самолет приземлился, дорогу в аэропорт перекрыли в обе стороны.

В министерстве территориальной безопасности сообщили, что связи с задержкой рейса пассажирам предоставили питание. Аэропорт работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU