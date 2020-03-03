2020-03-03T15:32:10+03:00
Происшествия

Экстренно севший в Перми самолет готовится к вылету

Посадка пассажиров уже завершена
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Самоет сел в 12:53Самоет сел в 12:53Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Самолет сообщением «Новосибирск-Пермь» готовится к вылету в Москву после экстренной посадки в Перми.

Напомним, в 12:53 в пермском аэропорту экстренно сел самолет сообщением «Новосибирск - Пермь» авиакомпании «S7». Неизвестный сообщил о том, что в самолете заложена бомба, которая может взорваться.

В пермском аэропорту "Большое Савино" экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7.

Пассажиры готовятся к вылету. Он запланирован на 17:20. Посадка пассажиров уже завершилась.

На борту самолета находилось 114 человек и 6 членов экипажа. После того, как самолет приземлился, дорогу в аэропорт перекрыли в обе стороны.

В министерстве территориальной безопасности сообщили, что связи с задержкой рейса пассажирам предоставили питание. Аэропорт работает в штатном режиме.

Читайте также:

В Перми экстренно сел самолет «Новосибирск-Москва» (Подробнее...)

«Подал сигнал тревоги и перестал выходить на связь». Самолет «Новосибирск-Москва» готовится к экстренной посадке в Перми (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермяки сообщили в соцсетях о взрыве в Кировском районе
Экстренно севший в Перми самолет готовится к вылету
Стало известно состояние 10-месячной девочки, которая захлебнулась в ванной
В Перми легковушка сбила 9-летнего мальчика и его дедушку
В Прикамье мужчина угрожал убить сына бывшей возлюбленной
Беременная пермячка, которая 8 месяцев ночевала на трубах, готовится к родам
"Везде полиция" Дорогу в пермский аэропорт перекрыли в обе стороны
Появилось видео экстренной посадки самолета в Перми
«Азот» передал пожарной охране Березников новый современный автомобиль
«Взрыв будет в воздухе». Неизвестный сообщил в авиакомпанию о минировании самолета, севшего в Перми
«Подал сигнал тревоги и перестал выходить на связь». Самолет «Новосибирск-Москва» готовится к экстренной посадке в Перми
Свой пост в Правительстве Прикамья покинул министр госзакупок
В Прикамье стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
В Пермском крае 18 тысяч человек не платят алименты
В Перми нашли подрядчика для строительства галереи
В Перми 10-месячная девочка захлебнулась в ванной