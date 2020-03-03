«Подал сигнал тревоги и перестал выходить на связь». Самолет «Новосибирск-Москва» готовится к экстренной посадке в Перми
Сообщается, что судно продолжает снижаться [видео]
По предварительным данным в салоне сработал датчик разгерметизации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самолет сообщением «Новосибирск- Москва» готовится к экстренной посадке в Перми. Сообщением об поступило некоторое время назад.
Издание «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что пилоты подали сигнал тревоги и перестали выходить на связь. По предварительным данным в салоне сработал датчик разгерметизации.
Запрос на экстренную посадку он запросил в небе над Удмуртией. На борту находилось 114 человек.
В пермском аэропорту "Большое Савино" экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7.
ИСТОЧНИК KP.RU