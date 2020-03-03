«Подал сигнал тревоги и перестал выходить на связь». Самолет «Новосибирск-Москва» готовится к экстренной посадке в Перми

3 Март 2020 2020-03-03T11:53:07+03:00

По предварительным данным в салоне сработал датчик разгерметизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Самолет сообщением «Новосибирск- Москва» готовится к экстренной посадке в Перми. Сообщением об поступило некоторое время назад.

Издание «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что пилоты подали сигнал тревоги и перестали выходить на связь. По предварительным данным в салоне сработал датчик разгерметизации.

Запрос на экстренную посадку он запросил в небе над Удмуртией. На борту находилось 114 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2280" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/764244" frameborder="0"></iframe> В пермском аэропорту "Большое Савино" экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7.

ИСТОЧНИК KP.RU