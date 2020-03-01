"Пришла в ужас от увиденного". Уволили главврача " Скорой", сотрудники которой тащили пьяного пациента по асфальту

На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео, на котором врачи «скорой помощи» волоком затаскивали пьяного пациента в машину. Как рассказали очевидцы в группе «ЧП Березники», медик заявил: «Носилки - для больных. А он весь грязный».

- Пришла в ужас от увиденного, - написала в соцсетях министр Здравоохранения Оксана Мелехова. - Хочу напомнить, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи

Врачи скорой втаскивают пациента в машину. Видео: ЧП БЕРЕЗНИКИ!.

После ЧП начались проверки. Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил тщательно разобраться в ситуации. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, а министерство Здравоохранения провело внутреннюю проверку.

Комиссия проверила все документы, связанные с ЧП, и разобралась в обстоятельствах «на месте».

В результате проверки было выявлено грубое нарушение и порядок стандартов оказания помощи. Члены конкретной бригады «скорой помощи» были привлечены к дисциплинарным взысканиям, а главврач подстанции уволен.

- По закону бесплатная скорая медицинская помощь оказывается всем гражданам, состояние которых требует срочного врачебного вмешательства. В своей повседневной работе медицинские работники должны руководствоваться правилами этики и деонтологии, - отметила Оксана Мелехова. - Созданная комиссия пришла к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи, по решению работодателя уволен главврач станции «Скорой помощи» города Березники, а участники данного происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям.

На станции скорой помощи Березников, однако, эту информацию комментировать отказались.

- Все комментарии – в краевом министерстве здравоохранения, - ответили по телефону руководителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU