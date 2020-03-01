2020-03-01T20:32:47+03:00
Происшествия

"Пришла в ужас от увиденного". Уволили главврача " Скорой", сотрудники которой тащили пьяного пациента по асфальту

Министр здравоохранения Пермского края прокомментировала скандал в Березниках
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врачи решили, что мужчина слишком грязный, чтобы класть его на носилки. Фото: скриншот с видео в ЧПБерезникиВрачи решили, что мужчина слишком грязный, чтобы класть его на носилки. Фото: скриншот с видео в ЧПБерезники
Изменить размер текста:

На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео, на котором врачи «скорой помощи» волоком затаскивали пьяного пациента в машину. Как рассказали очевидцы в группе «ЧП Березники», медик заявил: «Носилки - для больных. А он весь грязный».

- Пришла в ужас от увиденного, - написала в соцсетях министр Здравоохранения Оксана Мелехова. - Хочу напомнить, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи

Врачи скорой втаскивают пациента в машину. Видео: ЧП БЕРЕЗНИКИ!.

После ЧП начались проверки. Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил тщательно разобраться в ситуации. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, а министерство Здравоохранения провело внутреннюю проверку.

Комиссия проверила все документы, связанные с ЧП, и разобралась в обстоятельствах «на месте».

В результате проверки было выявлено грубое нарушение и порядок стандартов оказания помощи. Члены конкретной бригады «скорой помощи» были привлечены к дисциплинарным взысканиям, а главврач подстанции уволен.

- По закону бесплатная скорая медицинская помощь оказывается всем гражданам, состояние которых требует срочного врачебного вмешательства. В своей повседневной работе медицинские работники должны руководствоваться правилами этики и деонтологии, - отметила Оксана Мелехова. - Созданная комиссия пришла к выводу, что в данном случае были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи, по решению работодателя уволен главврач станции «Скорой помощи» города Березники, а участники данного происшествия привлечены к дисциплинарным взысканиям.

На станции скорой помощи Березников, однако, эту информацию комментировать отказались.

- Все комментарии – в краевом министерстве здравоохранения, - ответили по телефону руководителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нельзя таскать пьяных пациентов по асфальту!» В Прикамье после скандального видео в соцсети прокуратура провела проверку

Факты подтвердились [видео] (подробнее…)

«Выпивший человек - такой же пациент, как и все». В минздраве Прикамья прокомментировали видео с врачами скорой, тащившими пациента по асфальту

Виновных пообещали привлечь к ответственности [видео] (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На спасение участников вечеринки с сухим льдом было меньше трех минут»: эксперт рассказал, могли ли помочь погибшим на дне рождения Екатерины Диденко
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин прокомментировал обстоятельства громкой трагедии на вечеринке блогеров
Новости 24