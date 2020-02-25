«Нельзя таскать пьяных пациентов по асфальту!» В Прикамье после скандального видео в соцсети прокуратура провела проверку

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:49:25+03:00

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Прокуратура Березников организовала проверку информации, размещенной в сети Интернет, о ненадлежащем оказании экстренной медицинской помощи жителю этого города. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях появилось скандальное видео: врачи скорой помощи волоком затаскивают пьяного пациента по асфальту в машину. При этом, по сообщениям очевидцев в группе «ЧП Березники», на их возмущенные реплики медик заявил: «Носилки - для больных. А он весь грязный».

В краевом минздраве уже прокомментировали этот дикий случай, пообещав провести проверку и наказать виновных: «Пьяный – это такой же пациент, как и все».

Врачи скорой втаскивают пациента в машину. Видео: ЧП БЕРЕЗНИКИ!.

Теперь стало известно и о результатах прокурорской проверки, которые также пришли к выводу, что нельзя таскать пьяных по асфальту.

- Установлено, что бригада медицинских работников скорой медицинской помощи при оказании экстренной помощи пациенту в уличных условиях допустила нарушения, которые были зафиксированы посторонними гражданами, - сообщили в прокуратуре Прикамья. - Будет дана правовая оценка изложенным в средствах массовой информации сведениям, а также проверено соблюдение медицинскими работниками требований законодательства о здравоохранении, в том числе стандартов оказания первой медицинской помощи. На контроле прокуратуры города находится вопрос проведения региональным Министерством здравоохранения служебного расследования по вышеуказанным фактам.

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ИСТОЧНИК KP.RU