После появления в соцсетях видео с пьяным пациентом в Березниках сменилось руководство «скорой»
В конце февраля в прикамских соцсетях разгорелся скандал. В паблике «ЧП Березники» было опубликовано видео – на видеозаписи видно, как бригада «скорой помощи» волоком затаскивает в спецавтомобиль нетрезвого пациента.
После этого инцидента были инициированы проверки - сначала о такой проверке объявили в краевом минздраве, а затем и в прокуратуре.
Врачи скорой втаскивают пациента в машину. Видео: ЧП БЕРЕЗНИКИ!.
И вот на местном портале «НЕПЕРМЬ» появилась информация о том, что главный врач березниковской станции скорой помощи Андрей Соседков, который руководил ССП 11 лет, написал заявление об увольнении, передав руководство своему заместителю Михаилу Николову. По информации портала, руководитель и его зам могут поменяться местами.
На станции скорой помощи Березников, однако, эту информацию комментировать отказались.
- Все комментарии – в краевом министерстве здравоохранения, - ответили по телефону руководителя.
- Андрей Соседков, действительно, больше не является главврачом станции скорой помощи, - сообщили в минздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU