После появления в соцсетях видео с пьяным пациентом в Березниках сменилось руководство «скорой»

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:55:07+03:00

На самой березниковской ССП эту информацию пока не комментируют [видео]

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В конце февраля в прикамских соцсетях разгорелся скандал. В паблике «ЧП Березники» было опубликовано видео – на видеозаписи видно, как бригада «скорой помощи» волоком затаскивает в спецавтомобиль нетрезвого пациента.

После этого инцидента были инициированы проверки - сначала о такой проверке объявили в краевом минздраве, а затем и в прокуратуре.

Врачи скорой втаскивают пациента в машину. Видео: ЧП БЕРЕЗНИКИ!.

И вот на местном портале «НЕПЕРМЬ» появилась информация о том, что главный врач березниковской станции скорой помощи Андрей Соседков, который руководил ССП 11 лет, написал заявление об увольнении, передав руководство своему заместителю Михаилу Николову. По информации портала, руководитель и его зам могут поменяться местами.

На станции скорой помощи Березников, однако, эту информацию комментировать отказались.

- Все комментарии – в краевом министерстве здравоохранения, - ответили по телефону руководителя.

- Андрей Соседков, действительно, больше не является главврачом станции скорой помощи, - сообщили в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU