«Выпивший человек - такой же пациент, как и все». В минздраве Прикамья прокомментировали видео с врачами скорой, тащившими пациента по асфальту
В соцсетях Березников появилось видео, на котором врачи скорой помощи затаскивали пьяного пациента по асфальту в машину. Как рассказали очевидцы в группе «ЧП Березники», медик заявил: «Носилки - для больных. А он весь грязный».
В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что проверят информацию.
- Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказал «Комсомолке» в ведомстве. - О результатах проверки обязательно сообщим. Хотим напомнить, медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы. Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек — это такой же пациент, как и все.
Врачи скорой втаскивают пациента в машину. Видео: ЧП БЕРЕЗНИКИ!.
ИСТОЧНИК KP.RU