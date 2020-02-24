«Выпивший человек - такой же пациент, как и все». В минздраве Прикамья прокомментировали видео с врачами скорой, тащившими пациента по асфальту

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:04:00+03:00

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В соцсетях Березников появилось видео, на котором врачи скорой помощи затаскивали пьяного пациента по асфальту в машину. Как рассказали очевидцы в группе «ЧП Березники», медик заявил: «Носилки - для больных. А он весь грязный».

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что проверят информацию.

- Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказал «Комсомолке» в ведомстве. - О результатах проверки обязательно сообщим. Хотим напомнить, медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы. Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек — это такой же пациент, как и все.

Врачи скорой втаскивают пациента в машину. Видео: ЧП БЕРЕЗНИКИ!.

ИСТОЧНИК KP.RU