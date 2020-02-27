«Родители ни копейки не должны сдавать на учебники». Раиса Кассина прокомментировала скандал с поборами в пермском лицее

Российских педагогов планируют защищать от агрессивных школьников. И если дети на уроках неподобающе себя ведут по отношению к учителям, то вскоре отвечать за это будут их родители. Рублем.

Непростую тему обсуждали в эфире в радио «Комсомольская правда» -Пермь» (96,6 FM) и свою позицию по этому вопросу высказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Быть интересным, и не выгонять из класса

- Я всю жизнь старалась сама, и учила других учителей вести уроки так, чтобы детям было интересно, и долгое время эта мера срабатывала, - объясняет Раиса Алексеевна. - Когда сам учитель и то, что он с собой несет, детям интересно, то о плохом поведении на уроках и речи быть не может.

Однако сейчас, по мнению министра, в школе происходят порой просто невообразимые вещи. Как правило, один-два ребенка в классе способны так завести учителя, что объяснять новый материал он просто физически не может. И от этого страдают все остальные дети.

- Современные школьники проявляют все больше негативных эмоций, пародируя своих родителей, которые росли в 90-е годы, - считает Раиса Кассина. - Дети копируют поведение своих мам и пап к обществу, себе и другим людям. Поэтому пора ввести у нас такой Закон все-таки пришла. И нужен он в первую очередь для тех детей, которые могут и хотят учиться. И для тех родителей, которые готовы помогать своим детям получать хорошие знания.

Почему с современными школьниками учителя не могут справиться самостоятельно и планируют привлекать суды и полицию?

- У учителя в арсенале осталось очень мало действий, которые он может применить к ученику, - объясняет министр.- Педагог сейчас остался фактически беспомощен. Ему нельзя поставить ребенка в угол или выставить из класса. Последняя мера, кстати, сейчас вообще смертеподобна. Зато со стороны родителей и детей-подростков хамство сейчас просто процветает.

Стоять на уроке – тоже не метод

Не так давно в пермской школе № 135 мама шестиклассника написала жалобу, что учитель труда якобы не отпустил ее ребенка в туалет. И что ему даже пришлось встать на колени, чтобы выйти. В итоге педагога попросили написать заявление «по собственному». А когда в ситуацию вмешались СМИ, выяснилось, что на коленях никто не стоял, а трудовик поднял на ноги тех учеников, которые шумели и не хотели успокаиваться.

- Учитель сказал ребенку стоять, и это опять же запрещено, - говорит Раиса Алексеевна. - Формально, конечно, это не запрещается, но это не тот метод, который можно применять в школе. В итоге повторюсь: у учителя осталось одно средство в арсенале: вести урок интересно! Но все уроки интересными по определению не бывают. Нередко учителя стараются придумывать различные формы, но иногда интересная форма идет во вред содержанию.

Дети ходят с камерами и сами провоцируют педагогов

Пока шло обсуждение Закона о защите учителей, высказывались мнения, что нашим педагогам неплохо было бы включать после звонка видеорегистратор и фиксировать все, что происходит на уроке.

- После постоянной съемки урока учитель через две недели сойдет с ума, поверьте мне, - предполагает министр. - Быть под прицелом камер целый день и каждую секунду думать о том, что идет запись урока, просто невозможно. Вдобавок многие агрессивные дети сейчас сами снимают учителей. Они ходят с регистраторами и провоцируют педагогов, а потом снимают это все. И запретить телефоны в школах мы просто не в силах. У детей зависимость, они не могут удержаться, чтобы не достать сотовый на уроке и не поиграть.

Еще одну громкую конфликтную ситуацию между папой третьеклассника и администрацией лицея № 9 успели обсудить во время радио-эфира.

- Школа собирала деньги на учебники, и для меня это категорически невозможная ситуация, - объяснила Раиса Кассина. - Деньги на эти цели школам выдаются, и данный конфликт - это ответственность администрации учебного заведения. Мы со своей стороны боремся с поборами всеми возможными средствами. И если бы в школе деньги на учебники не собирали, то не было бы и всех последующих конфликтов.

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