«Пермская езда» стала дорогим сувениром

За три дня название, придуманное для транспортной карты студентом Михаилом Вшивковым, стало бесспорным мемом. По поводу «Пермской езды» пошутил даже телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу.

Автор названия получил от городских властей билеты в театр. Но, похоже, ему пора брать патент на «Пермскую езду». Пермское рекламное агентство оперативно выпустило VIP-сувениры - кожаные чехлы для банковских карт в виде транспортной карты «Пермская езда». По словам сотрудников агентства, стоить такие чехлы будут 900 рублей. Пермяки уже начали делать заказы.

В агентстве пообещали, что студент, придумавший «Пермскую езду», получит материальную благодарность.

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