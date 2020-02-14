Из пермской больницы уволили медбрата-анестезиста, который похвастался в соцсетях, что убил 10 ветеранов

В Перми определили наказание для Сергея Калинина – медбрата-анестезиста, который разместил на анонимном форуме «Двач» в соцсети сообщение о том, что умертвил 10 ветеранов. «Просто отключаю их от ИВЛ и наблюдаю за агонией», - написал он. К посту аноним прикрепил фото своего больничного бейджика с прикрытой фамилией.

Жутким признанием заинтересовались пользователи соцсетей. Они стали разыскивать автора. Сначала заподозрили медика из Кирова. Но тот опубликовал видеообращение с опровержением. Проверка на полиграфе, которую провели в полиции, дала отрицательный результат.

В конце концов, настоящего автора циничного поста нашли. Им оказался медбрат-анестезист Сергей Калинин из Перми. 26-летний медбрат в 2016 году окончил «Пермский базовый медицинский колледж» и уже около двух лет работал в палате интенсивной терапии больницы им. Гринберга.

В этом медучреждении рассказали журналистам «КП», что отключить аппарат ИВЛ он не мог, и сослались на целый ряд причин.

Расследование, проведенное правоохранительными органами, показало – никто пациентов больницы от аппаратов искусственной вентиляции легких несанкционированно не отключал. А вот то, что Калинин был автором провокационного заявления, - подтвердилось.

В медицинском учреждении решили избавиться от сотрудника, получившего скандальную известность.

- Он был уволен за нарушение морально-этических норм и врачебной этики, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

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