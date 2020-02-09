«При отключении аппарат ИВЛ громко орет». Что говорят на работе у медбрата из Перми, которого подозревают в «убийстве 10 ветеранов»

В пермской больнице имени Гринберга работают почти полторы тысячи сотрудников. Медбрата Сергея К., которого подозревают в том, что он похвастался «убийством ветеранов, отключая их от ИВЛ и наблюдая за агонией», мы разыскали в отделении кардиологии. 26-летний медбрат в 2016 году окончил «Пермский базовый медицинский колледж» уже около двух лет работает в палате интенсивной терапии больницы им. Гринберга.

В ПИТе все находится на виду

- Сергея сейчас нет, он отпуск догуливает, на днях должен выйти, - рассказали его коллеги. – Он нормальный парень, всегда все выполняет. Смены у него, как и у всех нас, сутки через двое. Он просто физически не мог сделать то, в чем его подозревают, так как у нас на посту всегда находятся две медсестры и санитарка. Вдобавок это спокойно могли бы увидеть и пациенты. Люди у нас всякие лежат. Проблемы с сердцем сейчас не только у пожилых, но и у молодых бывают. И они не только в коме, но и в сознании лежат.

Палата интенсивной терапии, где работает медбрат Сергей К., очень большая по площади и рассчитана сразу на 10 человек. Здесь все на виду. Специальные кровати для больных с проблемами с сердцем расставлены вдоль стен и люди, лежащие в реанимации, находятся в одном большом помещении. Разделяет их шторка синего цвета, которую можно задвинуть или раздвинуть в нужный момент. В палате - два аппарата ИВЛ.

Сейчас в ПИТе отделения кардиологии лежат несколько пациентов. Они для удобства помещены в одной стороне палаты, которая находится перед самым постом. Остальные кровати пустуют.

Медбрат Сергей К. работает в ПИТе отделения кардиологии.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Не заметно отключить пациента от ИВЛ никак невозможно, аппарат сразу же начнет громко орать, - объясняют в ПИТе. – Аппарат ИВЛ настраивает доктор и все, что с ним происходит, сестры и медбратья отношения не имеют, им даже запрещено к нему подходить. Узнав об этой истории, мы даже разговаривать сейчас не можем и не верим всему этому. Мы только маленько успокоились после того, как узнали в чем Сергея подозревают.

- Вот, смотрите, лежит больная, аппарат включен, - объясняет медсестра. - Как мы можем его выключить? Пост у нас круглосуточный: здесь всегда находятся две сестры и санитарка. Не может быть такого, что Сергей на какое-то время остался один. Он никогда один не оставался и просто физически не может совершить такого, в чем его подозревают.

Смертей во время его дежурства не было

Резонансная история, напомним, началась с того, что пользователь анонимного форума «Двач» похвастался, что убивал ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. По его словам, он работает анестезиологом и испытывает удовольствие от смерти пациентов: «Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией». На его счету, якобы, уже 10 убитых ветеранов.

Пользователи форума решили вычислить автора поста. Сначала предположили, что это медбрат из Кировского областного госпиталя для ветеранов войн, так как у него совпадали с автором должность и имя, отчество. Но мужчина записал видеообращение, в котором объяснил, что его оклеветали. Потом медбрата-убийцу начали искать в Перми.

Что это была за публикация: фейк, воспаленная фантазия медбрата или свершившийся факт, сейчас выясняют в минздраве и следственном комитете.

- По факту информации, появившейся в сети интернет, что, возможно, анестезиолог, отключающий ветеранов от аппаратов ИВЛ, работает в одной из пермских больниц, министерством здравоохранения Пермского края инициирована проверка, - сообщила министр Оксана Мелехова. - До окончания проверки говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно. Об итогах проверки обязательно сообщу.

Свою проверку по этой истории сейчас проводит следственный комитет, и уже известны первые результаты проверки.

- Предварительно установлено, что в те дни, когда данный сотрудник находился на смене, смертей в отделении не был, - сообщил "КП-Пермь" источник в правоохранительных органах. - Сейчас проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

- Есть ли факты, что пост об отключении ИВЛ на анонимном сайте разместил именно этот человек? - спросили мы.

- Пока сложно об этом говорить. Будет проведена экспертиза всех устройств, с помощью которых он выходил в интернет.

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