2020-02-11T14:51:05+03:00
Происшествия

«Я никого не убивал, просто был пьян». Медбрат из Перми написал пост про 10 ветеранов

Он прошел проверку на детекторе лжи
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В больнице, где работает Сергей, не верят в его виновностьВ больнице, где работает Сергей, не верят в его виновностьФото: Алена ОВЧИННИКОВА
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26-летний Сергей Калинин, медбрат пермской больницы имени Гринберга признался, что это он написал сообщение о том, что убил 10 ветеранов, отключив их от аппаратов искусственной вентиляции легких.

- Но я и не думал никого убивать, просто был пьян, когда писал посты на форуме, - приводит слова Калинина один из его коллег.

Напомним, на анонимном форуме «Двач» один из пользователей похвастался, что убивает ветеранов. По его словам, он работает анестезистом и испытывает удовольствие от смерти пациентов: «Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией».

Первоначально пользователи форума предположили, что авторство поста принадлежит медбрату из Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергею Вольфу. Но он убедил следствие в своей невиновности, пройдя проверку на детекторе лжи.

Тогда появилась версия, что речь идет о пермяке Сергее Калинине. Прокуратура, следственный комитет и Министерство здравоохранения Пермского края начали проверку этой информации.

То, что автором поста про убийство 10 ветеранов был именно Калинин, силовики вычислили сразу. Но написал ли он при этом правду?

- К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась, - рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Независимые эксперты совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам.

В самой больнице также опровергли виновность Калинина.

- Сергея сейчас нет, он отпуск догуливает, на днях должен выйти, - сказали его коллеги. – Он нормальный парень, всегда все выполняет. Сергей просто физически не мог отключить ИВЛ, так как при отключении аппарат сразу же начнет громко орать. А у нас на посту всегда находятся две медсестры и санитарка.

Мебрат работает в отделении кардиологии Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Мебрат работает в отделении кардиологииФото: Алена ОВЧИННИКОВА

Руководство больницы также отметило, что проведение эвтаназии пациентам реанимации проверкой не было выявлено.

- Медицинский брат-анестезист Сергей Калинин, как и другие сотрудники отделения кардиологии, исправно выполняет свои профессиональные обязанности, нареканий со стороны руководства не имеет, - сообщили в больнице.

Тем не менее следователи проверили Сергея Калинина на детекторе лжи. Как сообщил "КП-Пермь" источник в правоохранительных органах, детектор подтвердил, что он не совершал убийств.

Сейчас Сергей Калинин находится дома.

- Задерживать его не за что, так же, как и возбуждать уголовное дело, - продолжил наш источник. – Единственное, что ему грозит – административное дело за распространение фейковой информации. Да и у руководства больницы неплохо бы поинтересоваться, как сочетается такое поведение с моральной этикой медика.

Анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, заявил, что его оклеветали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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