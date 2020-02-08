«Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией». В Перми начали искать врача – «убийцу 10 ветеранов»

На анонимном форуме «Двач» один из пользователей похвастался, что убивал ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. По его словам, он работает анестезиологом и испытывает удовольствие от смерти пациентов: «Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией». На его счету, якобы, уже 10 убитых ветеранов.

Пользователи форума решили вычислить автора поста. Первоначально предположили, что это медбрат из Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, так как у него совпадали с автором должность и имя, отчество.

Вскоре мужчина записал видеообращение, сообщив, что непричастен к данной истории и его оклеветали.

- Я не имею отношения к тем сообщениям, которые публикуют в СМИ. Меня оскорбили и унизили, - говорит Сергей Вольф.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Вольф успешно прошел детектор лжи.

Сергей Вольф попросил помощи у следственного комитета. Фото: vk.com/ru2ch

Позже появилось предположение, что речь идет о сотруднике пермской городской клинической больницы им. Гринберга 26-летнем Сергее Калинине.

Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку этой информации.

- По факту информации, появившейся в сети интернет, что, возможно, анестезиолог, отключающий ветеранов от аппаратов ИВЛ, работает в одной из пермских больниц, министерством здравоохранения Пермского края инициирована проверка, - сообщила министр Оксана Мелехова. - До окончания проверки говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно. Об итогах проверки обязательно сообщу.

Министр напомнила, что руководитель Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что резонансная история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов в госпитале Кировской области от аппарата искусственной вентиляции легких, оказалась «фейком».

- Мы обязаны провести проверку, - сообщили в Минздраве региона. - Но надеемся, что эта информация также будет опровергнута.

В больнице имени Гринберга, где работает анестезиолог Сергей Калинин, сообщили, что проводят служебное расследование.

- Создана оперативная комиссия с целью проверки фактов, указанных в сообщениях, распространяемых в сети о сотруднике больницы, - рассказали в больнице. - До окончания служебного расследования, говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно.

Как сообщили в СКР, ведомство также проводит проверку.

Анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, заявил, что его оклеветали.

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