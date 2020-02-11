2020-02-11T15:03:06+03:00
Общество

Девять китайских студентов, прилетевших после каникул в Пермь, находятся на карантине из-за коронавируса

Для этого специально закрыли детский стационар в микрорайоне Парковом
Алена ОВЧИННИКОВА
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Такое объявление висит на лечебном учреждении.Такое объявление висит на лечебном учреждении.Фото: Василий Вахрин
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В Пермь после новогодних каникул начинают возвращаться студенты из Китая. Об эпидемии коронавируса, которая сейчас свирепствует в мире, известно каждому. Поэтому все китайские студенты, которые учатся в Перми, перед тем, как выйти на занятия, проходят обязательный карантин в медицинском обсерваторе на улице Встречной, 27.

До эпидемии в этом здании располагался краевой стационар, в котором проходили реабилитацию детишки с проблемами со здоровьем. Сейчас стационар закрыт, сотрудники отправлены в отпуск с сохранением средней заработной платы. А тех, кто стоял в очереди на лечение, просят либо еще подождать, либо переводят на реабилитацию в другие центры.

- Все 80 человек, которые должны были проходить реабилитацию на Встречной, мы, конечно же, не возьмем к себе, у нас своих 120 детей, - объясняет заведующая отделением медицинской реабилитации на улице КИМ, 99 Наталья Коровина. - Да и не думаю, что мамы детишек с ДЦП, часто болеющих или с ортопедическими проблемами повезут своих детей в эпидемию гриппа на другой конец города. Это ведь не экстренные больные. Но в любом случае я предупредила своих медсестер, чтобы они не удивлялись, когда будут звонить родители и проситься к нам на реабилитацию.

Эпидемиологи рассказали, что сейчас в обсерваторе на Встречной проходят карантин девять студентов из Пермского госуниверситета.

- Прибывшие из неблагополучной территории граждане КНР в течение 14 дней будут находиться под круглосуточным наблюдением, - объяснил начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов. - Они вернулись на учебу после каникул. Чаще всего такие студенты летят в Пермь самолетами через Москву. Теперь по приказу Минздрава они должны пройти двухнедельную медицинскую изоляцию. Чувствуют они себя хорошо и никаких проявлений коронавируса пока не выявлено.

Понятно, что проживание, питание и медицинское наблюдение в течение двух недель стоит немалых денег, поэтому возникает вопрос: за чей счет это производится?

- Так как ситуацию, в которой мы сейчас находимся, отчасти можно назвать чрезвычайной, финансирование производится за счет государства, - пояснил Евгений Смирнов. - Выделены специальные средства, которые используются специально для проведения медицинского карантина.

Также в Пермском крае создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В него входят сотрудники полиции и МЧС, которые при необходимости смогут принять меры для обеспечения безопасности людей. В аэропорту «Большое Савино» с помощью тепловизора продолжают проверять всех пассажиров, прибывающих из неблагополучных регионов. Чартерные рейсы в Китай временно отменены.

Пермяков просят временно воздержаться от поездок в опасные регионы, а при первых подозрениях на заболевание рекомендуют обращаться в медицинские учреждения.

СПРАВКА «КП»

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться и человеку.

Симптомы опасного заболевания: усталость, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. Если в последние две недели вы посещали Китай или были в контакте с кем-то, кто вернулся из зон повышенного риска, то к таким симптомам следует отнестись максимально внимательно.

Как защитить себя?

Чаще мойте руки и не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками. Пока не стабилизировалась эпидемическая обстановка, избегайте объятий, поцелуев и не ешьте на улице семечки, орехи или чипсы.

В местах массового скопления людей носите медицинскую маску. Менять ее нужно не реже, чем раз в два-три часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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