В Прикамье рассказали, куда обращаться при подозрении на коронавирус

До ограничений, подобных принятым в Киргизии, - по 20 масок в одни руки – в Прикамье дело еще не дошло. Но провизоры в аптеках уже отмечают повышенный спрос на противоинфекционные повязки.

В пермском аэропорту начали измерять тепловизорами температуру у всех, кто прилетел из «неблагополучных» регионов - с восточного направления и оттуда, где уже зафиксированы случаи коронавируса.

К счастью, в Прикамье коронавирус пока не проявил себя. Одну прилетевшую авиапассажирку из Китая госпитализировали с высокой температурой. Но обошлось – коронавирсуса в ее крови не оказалось.

Тем не менее, жители края спрашивают друг друга, как вести себя, если, не дай бог, возникнет подозрение на коронавирус? Куда обращаться? Каковы симптомы неизвестного доселе недуга?

- Надо помнить, что коронавирусная инфекция может проявить себя в течение 14 дней после, допустим, поездки в неблагополучный регион, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Симптомы заболевания при этом аналогичны признакам обычного сезонного гриппа, один из них – резкое повышение температуры. Если «гриппозные признаки» у вас проявились, ни в коем случае не надо уповать на самолечение, а надо тут же вызвать врача на дом. Если симптомов заболевания в виде повышения той же температуры нет, но вы предполагаете, что могли каким-либо образом контактировать с заболевшими, можно обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования и обследования на коронавирусную инфекцию. Получить справки можно по телефонам 8(342) 236-41-52 и 208-34-68.

Санитарные врачи напоминают, что коронавирусы как и обычные вирусы гриппа передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем - при чихании, кашле.

- Необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от больных, - советуют медики. - Избегайте трогать руками глаза, нос или рот - коронавирус распространяется этим путем, через слизистые оболочки. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбросить.

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