«Прививок от инфекции нет». Готовы ли пермские врачи к лечению смертельного коронавируса

Инфекция, вызванная новым коронавирусом, протекает как обычная пневмония. Основные ее проявления – высокая температура, сухой кашель, интоксикация. Если при рентгенограмме в легких заметно затемнение, то ставится соответствующий диагноз.

- Новый коронавирус 2019-nCoV не является чем-то исключительным, - говорит доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Александр Максимов. - Анализ ДНК патогена показал высокую степень сходства с вирусом SARS, вспышка которого произошла в 2002 году. Тогда заразились более 8 000 человек, 774 из них погибли. Подобные штаммы периодически появляются в последнее время. Источниками распространения вирусов часто являются Китай, другие страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток,

По последним данным от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, уже скончались 25 человек, более 800 заражены. Основная часть заболевших проживает в Китае, преимущественно в городе Ухань, единичные случаи зарегистрированы в городах Шань-Хань, Пекин и провинции Гуандун. Завозные случаи из Китая зарегистрированы в Тайланде, Японии, Южной Корее, США.

Уже доказано, что передача вируса может происходить от человека к человеку, так как есть сведения о зараженных медицинских работниках.

- Коронавирусная инфекция новая, она сейчас изучается, еще не существует средств специфической профилактики, таких, как, например, прививки, - говорит заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мария Батырова. – Пациентам проводится симптоматическое лечение. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю приняло дополнительные меры по усилению санитарно - карантинного контроля в нашем единственном воздушном пункте пропуска – аэропорту «Пермь». С Китайской народной республикой у нас имеется прямое сообщение. Еженедельно прилетает борт с острова Хайнань с пермскими туристами. И на этом острове случаев заражения коронавирусной инфекцией пока не зарегистрировано.

Но не только из Китая, но и все другие рейсы, прилетающие из-за рубежа, сотрудники Роспотребнадзора встречают с использованием тепловизора. Пассажирам и членам экипажа дистанционно измеряется температура.

- Если будут выявлены лица с повышенной температурой тела и подозрением на коронавирусную инфекцию, то алгоритм действий уже отработан, - объясняет Мария Батырова. - Медицинские организации готовы к приему, отработана маршрутизация больного из аэропорта в отдельный бокс краевой инфекционной больницы. А те пассажиры, которые летели вместе с заболевшим человеком одним рейсом, будут переданы для наблюдения в медицинские организации по месту жительства. И в течение 28 дней за ними будет вестись ежедневное наблюдение педиатрами или терапевтами.

Пока случаев отказа пермских туристов от поездки в Китай еще не было, но в любом случае стоит напомнить об основных мерах предосторожности для выезжающих:

Необходимо уточнять эпидемическую ситуацию о том регионе, куда предстоит поездка. Не посещать рынки, где продаются морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, пить только бутилированную воду. Не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Использовать средства защиты органов дыхания – медицинские маски. Чаще мыть руки, особенно после посещения мест массового скопления людей, а в случае появления признаков заболевания не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью. Если после поездки вы заболели на территории России, то следует проинформировать медиков о месте и времени пребывания за рубежом.