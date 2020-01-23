У пассажира самолета, который прибыл из Китая в Пермь, подозревали коронавирус

Одного из пассажиров самолета, который прибыл 23 января из Китая в Пермь, проверяли на наличие коронавируса.

Как рассказал источник "КП", среди пассажиров рейса была проведена термометрия, температура у всех в норме. Женщина, состояние здоровья которой вызывало подозрения, от госпитализации отказалась. У нее температура также в норме. Скорее всего, у нее ОРВИ. Собраны все необходимые данные.

- К счастью, диагноз не подтвердился, - сообщили нам в Роспотребнадзоре. - Если вдруг среди пассажиров находился бы человек с коронавирусом, его бы госпитализировали, а всех остальных в течение 28 дней наблюдали бы медики

Напомним, новый тип коронавируса провоцирует смертельные болезни дыхательной системы. Его выявили впервые в Китае в декабре прошлого года. На данный момент от него уже скончалось 17 человек. Также случаи заражения были в США, Таиланде, Японии и Южной Корее.