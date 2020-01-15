Семь мифов о закрытии железной дороги в центре Перми

Предстоящее закрытие железной дороги на участке Пермь II - Пермь1 вызвало много споров и вопросов. На большинство из них мы постарались ответить.

Миф №1. Горнозаводская ветка закрывается.

Железная дорога горнозаводского направления останется такой же, как и была, за исключением отрезка Пермь II - Пермь1. На этом участке вместо электрички будет ходить скоростной трамвай (по сути, наземное метро), который доставит пассажиров в центр города, а в перспективе - в Мотовилиху и на Парковый.

Участок Пермь1-Мотовилиха будет переведен на трамвайное сообщение только после ввода транспортно-пересадочного узла «Мотовилиха». Проектирование ТПУ начнется в 2020 году, строительство планируют завершить в 2023 году.

Миф №2. Скоростной трамвай – не альтернатива электричке.

В отличие от электрички, которая ходит раз в три часа, скоростной трамвай будет ходить каждые 15 минут. У скоростного трамвая на участке Пермь II - Пермь1 будет семь остановок, а с учетом направления на Мотовилиху - девять. Студенты политеха смогут выходить на остановке «Компрос», студенты классического университета – практически у стен корпусов. Офисные работники и работники предприятий смогут выйти недалеко от делового центра города. Кроме того, пенсионеры благодаря низкопольности трамвая с рюкзаками в дачный сезон смогут комфортно сесть, а не подниматься и спускаться на высоту электрички.

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Миф №3. Автобусов не хватит, чтобы развести всех пассажиров, прибывающих на Пермь 1.

Количество автобусов в первые недели закрытия участка городские власти будут контролировать в ручном режиме, причем автобусы будут зарезервированы с излишком.

Напомним, для удобства пассажиров, пользующихся электричкой, администрация Перми организовала новый городской автобусный маршрут №2, соединяющий станции Пермь-2 и Пермь-1. Остановки автобуса в центральной части города синхронизировали с расписанием электричек.

Также появились новые маршруты №3 – от завода Шпагина до Нагорного, и №51- от Монастырской до Компроса.

- При этом мы договорились с городской администрацией о том, что при предъявлении билета на пригородный железнодорожный транспорт проезд для пассажиров этих маршрута является бесплатным, - поясняет министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Автобусный маршрут №77 будет продлен до вокзала станции «Левшино». А со второго квартала 2020 года в Орджоникидзевском районе планируется организовать дополнительный автобусный маршрут № 24 «Автопарк-Площадь Дружбы» для разгрузки автобусов, соединяющих микрорайоны Голованово и Левшино с центром Перми.

Кроме того, сразу же после закрытия железнодорожного движения на участке Пермь II - Пермь1 начнется ремонт аварийного путепровода на улице Монастырская у Краеведческого музея. После чего по этой улице смогут ходить большие автобусы.

Миф №4. Перевозки для пассажиров подорожают.

Наоборот, пассажиры смогут, купив один билет, ездить по нему с пересадкой до тех участков города, для поездки в которые им раньше приходилось покупать второй билет. В дальнейшем планируется сделать бесплатную пересадку с ТПУ «Мотовилиха», через который пойдет весь гортранспорт, следующий сейчас через площадь Восстания.

Миф №5. Пересадка для пассажиров электрички очень неудобна и займет много времени.

До 2023 года пассажиры смогут доезжать до Перми I. Здесь к каждой электричке будут «привязаны» автобусы, которые будут отправляться от Перми I и завода Шпагина. В 2023 году, после сдачи ТПУ «Мотовилиха», можно будет с комфортом пересесть на автобус или трамвай - между остановками разного транспорта будут созданы крытые галереи.

Скоростной трамвай, в отличие от электрички, будет ходить с интервалом каждые 15 минут, в 2-3 раза чаще электрички. Жителям Перми больше не нужно привязывать свою жизнь к расписанию железной дороги.

Миф №6. Замена электрички на трамвай способствует ликвидации предприятий.

Со всеми предприятиями достигнуты договоренности. В «Мотовилихинские заводы» грузы пойдут через КамГЭС и станцию «Мотовилиха». РЖД за свой счет строит новый путь через Каму – ниже плотины КамГЭС. Через эту дорогу пойдут все основные грузы с Березниковско-Соликамского узла. Даже если там случится авария, предусмотрен альтернативный путь до станции Пермь-Сортировочная через станции Чусовская, Лысьва, Кузино, Кунгур.

Миф №7. Уберете электричку – возрастет нагрузка на Соликамский тракт.

Сегодня 95 процентов пассажиров передвигаются по улице Соликамская. На подъезде к ТПУ «Мотовилиха» участок этой улицы будет расширен.

До 2023 года жители Орджоникидзевского района и Вышек 1 и 2, как и прежде, могут добираться на электричке до Перми-1. Каждую электричку будет ждать автобусы на Перми-1 и у завода Шпагина.

С 2023 года конечной точкой Горнозаводской ветки станет ТПУ «Мотовилиха». В обоих случаях движение пригородных поездов параллельно улице Соликамской не прекращается.

Уже утверждены предпроектные решения новой магистрали ТР-53 на Садовом, которая пойдет параллельно улице Соликамской и свяжет Висим и Иву. Ориентировочные сроки строительства «ТР 53» - 2021-2023 годы.