2019-12-25T19:55:15+03:00
Общество

Стало известно, когда по набережной Камы вместо поездов пойдут трамваи

Министерство транспорта России подписало приказ о закрытии железнодорожной ветки на участке между станциями Пермь-I и Пермь-II
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Скоро вместо поездов вдоль набережной пойдут трамваиСкоро вместо поездов вдоль набережной пойдут трамваиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Железнодорожные пути на участке между станциями Пермь-I и Пермь-II будут ликвидированы. Министерство транспорта России подписало приказ о закрытии движения на этом участке. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов. Точную дату закрытия движения он пообещал назвать завтра, 26 декабря, когда решение примут в «РЖД». Но уже в следующем году краевые власти намерены начать реконструкцию территорию.

Что изменится?

Вместо электричек вдоль набережной Камы планируют запустить скоростной трамвай. Он пойдет из микрорайона Парковый, от улицы Куфонина, через Пермь-II с остановками «Дзержинская», «Порт Пермь», «ул. Попова», «Комсомольский пр.», «ул. Сибирская», до Перми-I. А на втором этапе и дальше, до Мотовилихи. Для этого железнодорожные рельсы будут заменены на трамвайные. На строительство путей для скоростного трамвая потребуется 1,6 миллиарда рублей.

Вот только электрички отменят уже в ближайшее время, а скоростной трамвай запустят не ранее 2022 года. До этого времени пассажиры электричек, приезжающие на Пермь-I, смогут добираться до центра города на автобусе №2.

- При этом при предъявлении билета на пригородную электричку проезд на автобусе маршрута №2 будет для пассажира бесплатным, - пояснил министр Николай Уханов.

- Сразу же после закрытия движения поездов между станциями Пермь-I и Пермь-II начнется ремонт аварийного путепровода на улице Монастырская, чтобы там могли ходить большие автобусы, - сообщила заместитель главы города Людмила Гаджиева.

Что построят?

В 2020 году в Перми «РЖД» начнет строительство нового транспортного узла на Перми-II. Он будет включать в себя железнодорожный и автовокзалы, залы ожидания, комнаты отдыха, кафе и магазины. Стоимость строительства составит 3 миллиарда рублей.

Второй ТПУ будет построен в Мотовилихе, на территории, ограниченной улицами Смирнова, Славянова, Восстания и железной дорогой. Сюда к 2023 году будет перенесена конечная станция скоростного трамвая и электричек горнозаводского направления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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