«Поезд дальше не идет». Перед Новым годом пермяки раскупили билеты на поезд, который уже отменили

Еще осенью компания «РЖД» сообщала о том, что приостановит продажу билетов на ряд поездов дальнего следования на Горнозаводском направлении. Это касалось двух пассажирских поездов, курсирующих на участке Пермь-II, Левшино, Чусовская, - №11/12 сообщением «Новый Уренгой – Москва» и №84/83 сообщением «Приобье – Москва». Изменение маршрутов следования было связано с ремонтными работами на инфраструктуре Свердловской железной дороги, вследствие которых перегон Пермь-2 – Пермь-1 будет закрыт.

Сначала датой приостановки продажи билетов называли 1 октября, но поезда по-прежнему были в расписании, и билеты на них продавались. Позже выяснилось, что дату приостановки перенесли на 15 ноября.

В «РЖД» тогда сообщили, что эти поезда сохраняться, но они либо поедут в объезд Перми, либо будут сокращены остановки на закрытых станциях.

Но, как оказалось, купить билеты можно было и после 15 ноября.

В редакцию «Комсомолки» обратилась пермячка. Она рассказала, что ее папа работает вахтовым методом и добирается до места на поезде «Москва – Приобье». Выходит на станции Верхнекондинская. Билеты были куплены 13 декабря, туда – на 27 декабря, обратно – на 29 января. На тот момент почти все билеты были раскуплены, оставалось всего несколько штук.

Деньги за сданные билеты обещали вернуть только через месяц.Фото: Василий Вахрин

- Но через три дня выясняется, что поездов в расписании на наши даты уже нет, - возмущается пермячка. - Мы позвонили на «горячую линию», там подтвердили, что 84-й поезд отменен. Сдавать билеты поехали в ближайшую кассу, на станцию Молодежная, но там нас отправили на Пермь II. Мол, езжайте туда, пишите заявление на возврат и ждите 30 дней, пока его рассмотрят. Ехать на другой конец города и доказывать, что мы сдаем билеты не по своей вине, не было ни сил, ни времени.

В итоге пермякам пришлось сдать билеты на общих основаниях. За два билета с них удержали комиссионный сбор - 406 рублей.

В расписании на сайте компании варианта уехать из Перми на станцию Верхнекондинская 27 декабря, действительно, нет – сообщается, что в указанную дату поезд не ходит. Такая же история с обратной дорогой 29 января. При этом сам поезд № 084Е «Северный Урал» сообщением «Приобье - Москва» ходит, он отправляется 26 декабря и добирается до столицы 28 декабря.

Мы направили запрос в компанию «РЖД» с вопросом, как так получилось, что людям продали билеты на поезд, который уже отменили. Ответа пока не последовало.